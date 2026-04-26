Vuelan dos puntos en el 90 para el Antela ante el Moaña (2-2)

Ante casi 500 espectadores, el Antela se dejó dos puntos frente al Moaña en el minuto 90 (2-2) en un encuentro muy igualado y en el que estrelló dos veces el balón al poste en el primer tiempo.

Los albinegros se adelantaron en el marcador en el minuto 7 tras culminar Negrete una jugada personal. El partido se les ponía muy pronto de cara, pero justo antes del descanso llegaría el empate visitante con un tanto de Breno tras un córner. Antes, Charly y Mauro Sabucedo pudieron aumentar la ventaja, pero se encontraron con los palos. Tras el paso por los vestuarios, continuó el dominio local, pero el Moaña sabía muy bien a lo que venía a A Moreira y se notó en el verde. A falta de un cuarto de hora para el final, Pedro ponía el 2-1 en el luminoso tras un saque de esquina en corto de Charly, que asistió a Negrete para que éste centrara al punto de penalti, donde el capitán antelano, de tiro ajustado, no perdonó. Con este gol, parecía que la victoria se iba a quedar en A Moreira, incluso Charly pudo hacer la sentencia, pero se encontró con la gran intervención de Rulo.

En el minuto 90, llegó el jarro de agua fría para los locales con el tanto de Hugo Álvarez tras un córner. Al final, 2-2 que mantiene al Antela en zona de play off y con una renta de cuatro puntos sobre el Arnoia, sexto clasificado.