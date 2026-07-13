El Ximnasia Pavillón vuelve a coronarse campeón de España en Grupo Mixto de Gimnasia Estética
TERCER TÍTULO SEGUIDO
El conjunto ourensano senior mixto conquistó el oro en el Campeonato de España celebrado en Huesca con una puntuación de 39.949. Confirmando el dominio de la gimnasia estética ourensana
El equipo senior mixto del Club Ximnasia Escola Pavillón conquistó la medalla de oro en el Campeonato de España de Gimnasia Estética. El grupo formado por Mónica, Laura, Lara, Nicole, Daniela, Noa, Aroa, Alejandro y José obtuvo una puntuación de 39.949 para acabar como los mejores.
Los ourensanos llegaron el sábado y se colocaron primeros en la ronda preliminar, una posición que refrendaron en la jornada final del domingo con una presentación precisa y elegante superando en todas los criterios a sus rivales.
Con esta medalla de oro son ya tres años consecutivos que el conjunto ourensano se corona como el mejor de España en categoría mixta senior.
En Huesca también estuvo presente otro conjunto ourensano. El Marusia finalizó quinto con una puntuación de 23.999 en la categoría junior.
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