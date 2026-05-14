El Pavillón, en la Copa

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Los clubes Pavillón tuvieron presencia en las competiciones en Santander, en tres citas nacionales

La Región
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Publicado: 14 may 2026 - 04:00 Actualizado: 14 may 2026 - 17:36
Integrantes del conjunto infantil base del Pavillón.
Integrantes del conjunto infantil base del Pavillón. | Ximnasia Pavillón

Los clubes Pavillón fueron los representantes ourensanos en las competiciones nacionales (Copa base de conjuntos, Copa de España masculina y la Copa España de conjuntos) que se desarrollaron en Santander, con 25 gimnastas.

En la Copa base de conjuntos, el Escola Pavillón clasificó para esta cita a dos conjuntos. El juvenil con Rubén, Karol, Danna, Carlota, Sofía, Naia y Leire realizaron uno de sus mejores pases del curso para ocupar el puesto 24 entre 68 participantes. El infantil con Martina, Area, Alicia, Valeria R., Valeria V. y Mara cometió un error para terminar en el puesto 53.

El conjunto juvenil base del club pabellonista alcanzó el puesto 24.
El conjunto juvenil base del club pabellonista alcanzó el puesto 24. | Ximnasia Pavillón

En la Copa de España masculina, José Vázquez Gómez formó parte del equipo que representó a la Federación Gallega junto a Hernán Sío, Roi Bouzas y Unai Sánchez. El gimnasta pabellonista defendió su ejercicio de mazas con la undécima plaza. La suma de los cuatro ejercicios llevó a Galicia a la octava posición. Ahora le espera el Nacional Escolar y el Campeonato de España masculino.

El conjunto sénior mixto del Club Ximnasia Pavillón finalizó sexto.
El conjunto sénior mixto del Club Ximnasia Pavillón finalizó sexto. | Ximnasia Pavillón

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