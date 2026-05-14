El Pavillón, en la Copa

Los clubes Pavillón fueron los representantes ourensanos en las competiciones nacionales (Copa base de conjuntos, Copa de España masculina y la Copa España de conjuntos) que se desarrollaron en Santander, con 25 gimnastas.

En la Copa base de conjuntos, el Escola Pavillón clasificó para esta cita a dos conjuntos. El juvenil con Rubén, Karol, Danna, Carlota, Sofía, Naia y Leire realizaron uno de sus mejores pases del curso para ocupar el puesto 24 entre 68 participantes. El infantil con Martina, Area, Alicia, Valeria R., Valeria V. y Mara cometió un error para terminar en el puesto 53.

El conjunto juvenil base del club pabellonista alcanzó el puesto 24. | Ximnasia Pavillón

En la Copa de España masculina, José Vázquez Gómez formó parte del equipo que representó a la Federación Gallega junto a Hernán Sío, Roi Bouzas y Unai Sánchez. El gimnasta pabellonista defendió su ejercicio de mazas con la undécima plaza. La suma de los cuatro ejercicios llevó a Galicia a la octava posición. Ahora le espera el Nacional Escolar y el Campeonato de España masculino.