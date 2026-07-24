Xunqueira de Espadaneda acoge el Campeonato Gallego de descenso en BTT

Las bicicletas volverán a reclamar el protagonismo este fin de semana en la provincia de Ourense. Y lo harán con una de las modalidades más espectaculares que se incluye en el calendario deportivo. Turno para el Campeonato Gallego de descenso, que se disputará este próximo domingo en Xunqueira de Espadanedo. La competición se presentó oficialmente en un entorno privilegiado, en el Miradoiro de Campo do Eirado. Allí estuvieron, autoridades y organizadores, que desgranaron los detalles de un Autonómico que promete emociones fuertes.

En la línea de salida habrá cerca de un centenar de bikers procedentes de los principales clubes de Galicia y en las diferentes categorías en liza, desde los infantiles hasta los máster 60, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. El banderazo de salida al primero participante de la primera manga está previsto para las 11:30 horas. Se espera, tras unos días más frescos, que el calor apriete, aunque no tanto como en jornadas pasadas. Después del esfuerzo realizado, el fin de fiesta será a las 14:45 horas en Pardeconde, con la entrega de premios a los más destacados de la jornada.

Quique Álvarez, Almudena Ferreiro, Pablo Graña, Manuel Pérez, Carlos Gómez y José Quintas, en la presentación de la prueba. | Martiño Pinal

Circuito exigente

El circuito para la competición será DH Xunqueira, circuito natural, rápido y físico con pocas variaciones respecto a las ediciones 2018 y 2019. Un circuito de 2.200 metros de longitud, con una salida situada a 1.156 metros de altura y una meta situada a 752, lo que llevará a los bikers a lanzarse para salvar 402 metros exigentes y técnicos y hacerlo en el menor tiempo posible.

Los ingredientes acompañan para cocinar un Campeonato Gallego de descenso con muchos atractivos, que disfruten tanto los que se suban a la bici como los que acudan a presenciarlo en directo. Y todo en un escenario a la altura y que se está volcando para que el éxito previo quede demostrado sobre el terreno en Xunqueira de Espadanedo.