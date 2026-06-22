Los ourensanos Sarela Conde y Marcos Rodríguez se alzan campeones gallegos de BTT
GRAN ACTUACIÓN
Sarela Conde y Marcos Rodríguez brillaron en el Campeonato Gallego de mountain bike proclamándose campeones gallegos sub-23 y júnior respectivamente
El Club Ciclista Maceda regresó cargado de una nueva edición del Campeonato Gallego de bicicleta de montaña y se trajo dos títulos autonómicos y un total de tres medallas en el zurrón.
Sarela Conde es la campeona gallega en la categoría sub-23 tras imponerse en una carrera marcada por las altas temperaturas. La biker macedana sigue confirmando su progresión y se subió a lo más alto del cajón en una competición que se disputó en el entorno del Lago de As Pontes.
Su compañero de equipo Marcos Rodríguez también brilló y se vistió con el maillot de campeón gallego. El ciclista de O Carballiño lo hizo en la competición júnior.
El botín del club dirigido por Xulio Conde todavía logró una medalla más, gracias al tercer puesto logrado por Samuel Fernández, en su caso lo logró en la competición de Máster 30.
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