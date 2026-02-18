Santi de Prado, de la UD Ourense: “Queremos jugar el play off”

La UD Ourense sufrió Los Pajaritos la primera derrota en la segunda vuelta en un partido donde el Numancia se impuso 2-1. El tanto de los unionistas fue obra de Santi de Prado (Vigo, 2002), quien analiza el encuentro frente los numantinos: “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, tanto por el rival como por el escenario. Además, ellos estaban obligados a ganar porque tienen que estar arriba. Creo que salimos como siempre, con personalidad y teniendo el balón. Durante la primera parte estuvimos un poco horizontales y planos, pero en la segunda, arriesgamos un poco más y llegamos a empatar el encuentro. Una acción aislada en el tramo final nos condenó, pero considero que el equipo estuvo bien en el cómputo general”.

El gol de la victoria local de Juancho llegó cuando mejor estaba el equipo ourensanista: “Las sensaciones dentro del campo eran de que podíamos ganar el partido, ya que estábamos dominando, pero ellos son muy buenos y en esta ocasión no tuvimos suerte y la moneda cayó cruz en vez de cara”.

En cuanto al tanto que anotó frente al Numancia, Santi de Prado, que el domingo jugó de lateral derecho, recuerda como “en la jugada anterior al gol hice una recuperación en mediocampo y le di el balón a Rufo, que se giró y asistió en profundidad a Youssef, pero no llegué al remate en el otro lado, por lo que Borja me dijo que tenía que ser más profundo. Fue por ello que en la siguiente jugada, tan pronto vi a Justi encarar, me di cuenta de que estábamos en superioridad en las vigilancias defensivas y fui al remate, de hecho llegué hasta el área pequeña para aprovechar la buena asistencia”.

A pesar de la derrota en Soria, la UD Ourense está a solo un punto de la zona de promoción, por lo que el “22” rojillo tiene muy claro que “nos quedan 11 partidos y vamos a intentar conseguir el máximo número de puntos posibles para dar una alegría a la afición y meternos en los puestos de play off”.

Para De Prado, los buenos números del equipo unionista son consecuencia de que “estamos con mucha confianza, creemos en lo nuestro, competimos a un gran nivel y si seguimos así podemos llegar a hacer cosas chulas. Hemos jugado con los equipos de arriba y ninguno ha sido superior”.