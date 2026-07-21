16 años, dos Mundiales en La Región: un par de estrellas sobre el papel

Con una banda sonora de Shakira como denominador común y Ferran Torres poniéndose el disfraz de Andrés Iniesta, la selección española levantó su segunda Copa del Mundo 16 años después de romper el maleficio por primera vez. De Johannesburgo a Nueva York, de Sudáfrica a Estados Unidos. Muchas cosas han cambiado en ese periodo de tiempo, pero la sensación de una ilusión unánime se volvió a palpar en las calles y plazas de todo el país. También una cobertura mediática que ha visto como las nuevas tecnologías han aportado una o dos velocidades más en este lapso de tiempo. La inmediatez ha ganado protagonismo, pero se mantiene el análisis sosegado del papel. En el ejemplar del 12 de julio de 2010 del diario La Región, Íker Casillas sostenía el trofeo con la cara desencajada de felicidad. En el número del 20 de julio de 2026, era Rodri el que alzaba la copa rodeado de todos sus compañeros en una portada doble del suplemento deportivo del periódico.

El paralelismo comenzó incluso antes de que rodara la pelota. Los dos mundiales arrancaron el 11 de junio con México y Sudáfrica disputando en el partido inaugural. También coincidió la Roja en el Grupo H y llegó al torneo como vigente campeona continental, tras conquistar la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés y la de 2024 con Luis de la Fuente. Los estrenos, marcados por dos tropiezos. Del 0-1 ante Suiza al 0-0 contra Cabo Verde. De ambos, y de las dudas, se repuso la selección. Portugal fue el rival en octavos, en 2010 y en 2026. El resultado fue idéntico: victoria por 1-0. En 2010, el tanto decisivo fue de David Villa. En 2026 lo firmó Mikel Merino, el “hombre milagro”.

En semifinales, en Sudáfrica, esperaba Alemania, que llegaba tras golear a Inglaterra y a Argentina y era la gran sensación ofensiva del campeonato. España la neutralizó gracias a su solidez defensiva y un cabezazo de Carles Puyol. En 2026 el obstáculo fue Francia, la selección más goleadora del Mundial hasta ese momento, a la que el equipo de De la Fuente también superó apoyado en una de las defensas más fiables del campeonato.

Y esto último es la principal característica que mantiene España respecto a 2010. Aquel Mundial encajó dos tantos, ambos en fase de grupos, cifra que ha mejorado en 2026, solo uno, en los cuartos de final ante Bélgica. Y es que en Sudáfrica, Vicente del Bosque construyó un equipo dominador desde la posesión, heredero directo del estilo que había iniciado Luis Aragonés. La España de Luis de la Fuente mantiene el protagonismo con balón y, en su caso, cambió su libreto respecto al que le hizo campeón en la Eurocopa 2024.

De la verticalidad en bandas con Lamine Yamal y Nico Williams a pleno rendimiento, a un juego en el que los laterales son protagonistas y la sociedad Rodri Hernández-Dani Olmo da sentido al juego por dentro.

Han pasado 16 años entre una generación y otra, con jugadores, como Yamal, que estaba apunto de cumplir tres años cuando la Roja fue campeona por primera vez, que no guardan recuerdos de aquel 11 de julio de 2010 para la historia del fútbol nacional. Otros que vivieron aquella primera gran alegría (Eurocopas al margen) ya no pudieron celebrar esta. Por ellos también se bordará otra estrella, la segunda, en el escudo. La entrega de todo un país, eso sí que se repite pasen los años que pasen.