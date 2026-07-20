Ourense se echa a la calle para celebrar el triunfo de su selección

Una final de un Mundial no se vive todos los días. En España van dos y de la primera a la de ayer han pasado 16 años. En Ourense el partido quedó tatuado en cualquier calle desde muchas horas antes. Las camisetas blancas y rojas rivalizando por predominar, banderas en las ventanas y balcones y también a los hombros, como falda o como pañuelo. Pinturas de guerra en las mejillas para acudir a ver una final que ya es historia del deporte español.

La provincia de Ourense se tiñe de rojo para apoyar a España en la final del Mundial | Miguel Ángel

Todas las edades se vistieron con los colores de la Roja para apoyar desde la distancia a una selección que ha enganchado para llenar las plazas de todo el país. Las de Ourense también se abarrotaron. Pantallas gigantes en la capital y en las villas de la provincia.

Una marea roja tomó las plazas y las calles de la provincia. | Miguel Ángel

Tocó sufrir y esperar hasta la prórroga para poder celebrar un gol que acabó valiendo un Mundial. Para entonces la Praza Maior de Ourense se quedó pequeña, como cualquier terraza o cafetería. La de Celanova, con el espectacular Monasterio de San Salvador como fondo, fue el destino de la celebración. En Viana do Bolo, en O Barco, en la Plaza García Barbón de Verín… Todos sudando los nervios durante casi tres horas que fueron solo el adelanto de la fiesta que se desató después.

Algunos ya tienen una foto para su fondo de pantalla. | Miguel Ángel

Como si fuera una playa en Benidorm, los sitios se reservaron desde horas antes. Toallas, sudaderas… Lo que fuera para señalar un coto privado de fútbol. Había optimismo. ¿Y por qué no?, que diría Laporte. Y al final fue un sí rotundo. Todos a Concepción Arenal, como manda la tradición. Una alegría que se extendió kilómetros y kilómetros para celebrar un título mundial. Hoy es menos lunes para muchos, pese a las ojeras y la resaca. España volvió a ser feliz tras hacerle un jaque al mate.