El Aceites Abril Voleyourense debuta en casa en la Superliga Femenina 2 ante el Fuentes

El Aceites Abril Voleyourense afronta su primer partido como local del curso en la Superliga Femenina 2. Las de As Burgas reciben a partir de las 19:30 horas en O Pompeo al Club Voleibol Fuentes. El conjunto dirigido por Pablo Pérez llega a la cita después de ganar en el estreno liguero por 0-3 al Rivas Ciudad del Deporte, sumando los tres primeros puntos de la temporada y mostrando una gran solidez.

El Fuentes también llega a Ourense con tres puntos. El conjunto sevillano derrotó en la primera jornada al Madrid Chamberí por 3-1, por lo que ambos equipos afrontan el encuentro con idéntico balance.

El duelo tendrá además un componente especial por la historia reciente entre ambos clubes. Ourense y Fuentes se enfrentaron en abril de 2025 en la fase final de ascenso de Primera División Nacional en O Pompeo. En aquel encuentro, el conjunto andaluz se impuso por 1-3. Aquella fase final terminó, sin embargo, con un desenlace histórico para el voleibol ourensano, ya que el Aceites Abril Voleyourense se proclamó campeón de la categoría y consiguió el ascenso a Superliga Femenina 2.

El Fuentes consiguió posteriormente el ascenso y ambos equipos vuelven a encontrarse ahora en la segunda categoría nacional, esta vez con tres puntos ya en juego.

El club espera que la cancha de O Pompeo vuelva a convertirse en uno de los grandes apoyos del equipo una temporada más y ha preparado una jornada especial alrededor del encuentro, con el sorteo de regalos además de la campaña de apoyo al equipo.

O Pompeo, 19:30 horas.