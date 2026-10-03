El Voley Ourense, de estreno una temporada más

La temporada 2026-27 arranca esta tarde para el Voley Ourense, que repite en la Superliga 2. El conjunto entrenado por Pablo Pérez está encuadrado en el Grupo C, donde compartirá liga con los equipos de Madrid, Canarias, País Vasco, Cantabria y Andalucía, además de los de Galicia.

El equipo ourensano se desplazará hasta Rivas (Madrid) para enfrentarse al AD Voleibol Rivas en la primera jornada de la competición. “El equipo afronta con ilusión este primer compromiso liguero y buscará comenzar la temporada con un resultado positivo”, apunta Pérez, entrenador del Voley Ourense.

En cuanto a las novedades en la plantilla, hay una sola baja, la de la colombiana Michel, que no renovó. Mientras, en el capítulo de llegadas, se han incorporado al equipo ourensano las receptoras Carol (Extremadura Arroyo) y Carolina (Teis), así como la central Laura, que también procede del Teis.

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Objetivo: permanencia

Con respecto a los objetivos para la liga que arranca esta tarde, el segundo entrenador, Gabriel Rivera, lo tiene claro: “Conseguir la permanencia lo antes posible y a partir de ahí, lo que llegue a mayores, bienvenido sea. Para mala experiencia ya nos llegó la de la temporada del debut (acabó en descenso). La temporada pasada las cosas ya salieron mejor y esperemos que el equipo siga evolucionando”.

Las ourensanas intentarán arrancar de la mejor manera, sabiendo que será complicado. Una victoria les permitiría afrontar con más confianza el duelo de la próxima jornada en O Pompeo. El Voley Ourense debutará en casa, el sábado 10 de octubre, a las 19:30 horas, contra el Clínica Inmuv. Descubre Fuentes.

José Hierro, 16:00 horas.