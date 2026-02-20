Alcaraz, a la final de Doha tras derrotar a Rublev (7-6(3), 6-4)

El tenista español Carlos Alcaraz superó (7-6(3), 6-4) este viernes al ruso Andrey Rublev para meterse en la final del torneo ATP 500 de Doha, a un nivel inalcanzable para su rival en busca de alargar su pletórico inicio de 2026 después de ser campeón en Australia.

Alcaraz volvió a brillar en la capital de Catar, sacando su mejor versión para destronar al vigente campeón y tener incluso menos apuros que en los tres partidos anteriores esta semana. A base de duros tests, el murciano encontró la velocidad de crucero en la semifinal contra un Rublev desquiciado por momentos pero capaz de exigir durante dos horas sin evitar el 5-1 en duelos entre ambos.

El número uno del mundo aguantó la reacción del ruso al final del primer set y no cedió ni esa ni la siguiente manga, con un repertorio de golpes al alcance de muy pocos o ninguno.

Alcaraz empezó dando opciones a un Rublev poco efectivo con las bolas de “break” que dejó un mejorable saque del español. En cambio, el de El Palmar sí rompió cuando pudo y tomó ventaja (4-2) en un primer set que se animó en los últimos juegos. El ruso despertó cuando Alcaraz sacaba para cerrarlo pero el español respondió.

El 5-5 llegó en una doble falta del murciano, tras una queja de su rival al juez de silla, y el enfado del número uno soltó sus mejores golpes. Con todo, Alcaraz dejó escapar bola de set y la manga se decidió en un `tie-break` en el que fue mejor el español, con Rublev rompiendo su raqueta contra la rodilla pero aferrándose aún a la semifinal en el inicio del segundo set.

El español tuvo que levantar dos bolas de “break” en el primer juego, pero lo hizo con calidad. Rublev rio por no llorar casi y tragó saliva por no reventar otra raqueta cuando se vio 3-0 abajo. El defensor del título en Doha, un tenista más equilibrado que en antaño, tuvo cabeza fría para hacer el 3-3, pero Alcaraz dio otro acelerón para seguir sin rival en lo que va de 2016.

Su oponente en la final de este sábado es el francés Arthur Fils, que superó por 6-4 y 7-6(4) a Jakub Mensik, verdugo en la ronda de cuartos de final del italiano Jannik Sinner.