Alcaraz hace historia conquistando el Open de Australia ante Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)

El tenista español Carlos Alcaraz conquista este domingo el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras imponerse en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. El triunfo supone el primer título del murciano en Melbourne y le permite completar el Career Grand Slam, al haber ganado al menos una vez los cuatro grandes del circuito.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz suma su séptimo título de Grand Slam y entra en un grupo reservado a leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, los únicos que habían logrado hasta ahora este hito.

El tenista de El Palmar se convierte además en el más joven de la Era Abierta en lograr el Career Grand Slam, superando a Rafa Nadal, que lo consiguió con 24 años y 102 días. El Abierto de Australia se añade así a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025).

Por su parte, Djokovic se queda a las puertas de su 25º Grand Slam en el torneo que ha conquistado en diez ocasiones. El serbio encadena ya dos años y medio sin levantar un ‘grande’, desde el US Open 2023, aunque cuenta con el logro de haber completado el Golden Slam tras su victoria ante Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos de París.