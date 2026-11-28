España ya está en la final de la Copa Davis. El equipo dirigido por David Ferrer consigue el pase tras imponerse por 2-0 a Gran Bretaña en las semifinales de la Final 8, que se disputa en Bolonia (Italia). Rafa Jódar abrió la eliminatoria con una victoria ante Cameron Norrie (6-2 y 7-5), mientras que Carlos Alcaraz certificó el billete al derrotar a Arthur Fery por 6-2 y 6-1.

La Armada española alcanza así su segunda final consecutiva en la competición y se jugará el título este domingo frente a Italia, que ejerce de anfitriona y busca conquistar su cuarta Ensaladera seguida. España aspira a levantar el trofeo por séptima vez en su historia, después de sus triunfos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

Jódar abrió el camino ante Cameron Norrie

El primer punto de la eliminatoria llegó de la mano de Rafa Jódar. El madrileño, que afrontaba por primera vez el partido inaugural de una eliminatoria de Copa Davis, superó al británico Cameron Norrie, ex número ocho del mundo y actualmente situado en el puesto 52 del ranking ATP.

Jódar dominó el primer set con autoridad. Tras conseguir el primer break en el 3-2, confirmó la ventaja y volvió a romper el servicio de su rival para cerrar la manga por 6-2 en apenas 32 minutos.

El segundo parcial presentó más dificultades. El español volvería a tomar ventaja, pero Norrie consiguió recuperar el break y colocó el empate en el marcador. Cuando el encuentro parecía encaminado al desempate, Jódar volvió a romper el saque del británico y aprovechó su segunda bola de partido para cerrar el triunfo por 7-5.

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Alcaraz sentenció el pase a la final

Con la ventaja española, Carlos Alcaraz saltaba a la pista con la misión de cerrar la eliminatoria. El murciano, número tres del mundo, no dio opciones a Arthur Fery y firmó una victoria contundente por 6-2 y 6-1.

Alcaraz tomó rápidamente el control del primer set, colocándose 5-1 arriba. Aunque el británico recuperaba uno de los breaks, el español mantuvo la calma y terminó llevándose la manga.

En el segundo parcial, el tenista de El Palmar mantuvo su superioridad. Encadenó tres juegos consecutivos de inicio, volvió a quebrar el servicio de Fery y cerró el encuentro con un juego en blanco después de una hora y 13 minutos.

La victoria permitió a España resolver la semifinal sin necesidad de disputar el partido de dobles y confirmar su presencia en la lucha por el título.

Italia, último obstáculo para la séptima Ensaladera

España se encuentra ahora ante el reto de conquistar su séptima Copa Davis. Enfrente estará Italia, que llega a la final después de ganar las tres últimas ediciones, entre 2023 y 2025.

El equipo español tendrá así la oportunidad de tomarse la revancha de la final del pasado año, en la que los transalpinos se impusieron por 2-0. La lucha por el título se disputa este domingo en el BolognaFiere Arena de Bolonia.