El murciano Carlos Alcaraz posa con el trofeo que le acredita como campeón tras la final.

Carlos Alcaraz ya es maestro. El tenista español conquistó este domingo su primera Copa de Maestros tras derrotar a Alexander Zverev en la final de las ATP Finals, disputada en Turín (Italia). El murciano se impuso por 6-2 y 7-6(7) al alemán, actual número uno del mundo, en una actuación que confirmó su gran estado de forma y le permitió añadir a su palmarés uno de los pocos grandes títulos que todavía se le resistían.

El español dominó buena parte del encuentro y comenzó imponiendo un ritmo muy superior al de su rival. Zverev tuvo dificultades para encontrar respuestas al juego de Alcaraz, que aprovechó sus oportunidades para llevarse la primera manga por un contundente 6-2.

Sin embargo, el alemán reaccionó en el segundo set y obligó al murciano a elevar todavía más su nivel. La manga llegó al tie-break, donde Alcaraz tuvo que sobreponerse a tres bolas de set de Zverev antes de cerrar el partido y levantar el trofeo.

La victoria supone un nuevo hito en la carrera del español, que consigue así completar su colección de grandes títulos. A sus 23 años, suma ya 17 Grandes Títulos, la misma cifra que Jannik Sinner, y se convierte en el primer tenista español que gana las ATP Finals desde Àlex Corretja, en 1998.

Un año de grandes conquistas

Alcaraz cierra 2026 con tres grandes trofeos: el Abierto de Australia, el Masters 1.000 de París y las ATP Finals. Un balance especialmente destacado después de una temporada marcada por una lesión de muñeca que le mantuvo cuatro meses alejado de la competición.

El murciano también quiso acordarse de su familia y de su abuelo durante la celebración del título. En la entrevista a pie de pista recordó las tres «C» que siempre le transmite: «Cabeza, corazón y cojones».

Con este triunfo, Alcaraz pone el broche a una temporada en la que ha vuelto a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel y en la que incorpora a su palmarés el título que le faltaba en Turín.