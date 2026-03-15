Alcaraz, sorprendido por Medvedev en Indian Wells: "Nunca le había visto jugar así"

Carlos Alcaraz sufrió este sábado su primera derrota de 2026 tras caer en semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells ante Daniil Medvedev, número 11 del mundo, por 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 37 minutos. El murciano destacó el nivel excepcional de su rival y reconoció los errores propios, especialmente al desaprovechar dos bolas de set en la segunda manga que podrían haber forzado un tercer set.

"Nunca he visto a Daniil jugar así. Se merece completamente esta victoria", declaró Alcaraz tras el partido, reconociendo el dominio del ruso desde el inicio hasta el final del encuentro. El número uno mundial subrayó que, pese a la derrota, obtiene lecciones positivas: "Ahora la gente y los jugadores van a pensar que tienen que jugar a este nivel si quieren batirme, así que hasta cierto punto eso me favorece".

El encuentro fue un duro desafío físico y mental para Alcaraz, con el calor y la exigencia del juego de Medvedev complicándole mantener su ritmo. Aun así, el español peleó cada punto y estuvo cerca de igualar la segunda manga, mostrando su resiliencia y fortaleza mental.

Con esta victoria, Medvedev se medirá en la final con el italiano Jannik Sinner (número 2), mientras Alcaraz ya piensa en preparar los próximos torneos con la misma mentalidad: perseguir objetivos y mejorar su rendimiento sin presionarse por la obligación de ganar todos los partidos.