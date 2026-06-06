Alexia Putellas guía la goleada de España, el nuevo líder, ante Inglaterra (4-0)

La selección española femenina de fútbol ha ganado por un claro 4-0 a la selección de Inglaterra en la quinta jornada de su grupo en la fase clasificatoria para el Mundial 2027, encarrilando así la “Roja” su billete directo para ese torneo que se disputará en Brasil.

En el Estadi Mallorca Son Moix, las pupilas de Sonia Bermúdez tenían enfrente a su principal adversario por ocupar el liderato del Grupo A3, a sabiendas de que solo el líder avanza por la vía rápida al Mundial. Y con ese objetivo de evitar cualquier repesca, España necesitaba remontar el 1-0 encajado frente a las `Lionesses` durante la 3ª jornada.

De inicio se notó la mayor urgencia entre las locales y no tardaría mucho en llegar el 1-0, obra de Guijarro en el minuto 19. Alexia Putellas dobló distancias en el 37 para el cómodo 2-0 al descanso y en el 55 firmó un doblete que sentenciaba el duelo. Pina completó la goleada en un partido muy completo.