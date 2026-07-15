Apoteosis roja por todo Ourense

Una experiencia inolvidable. Así quedará grabada para muchos y muchas la que vivieron en la noche de este martes en calles, terrazas y plazas de toda la provincia de Ourense. Una especie de epifanía futbolística. El mejor partido, en el mejor momento. España jugó, bailó y ganó a una Francia que, en el día de su Fiesta Nacional, cambió las sonrisas por lágrimas. Y, claro, visto lo visto en las horas previas, el pueblo ourensano se volcó. Desde mucho antes del pitido inicial, la procesión roja recorría las calles con bufandas, camisetas de todas las épocas, banderas y un repertorio de cánticos que ya quisiera el Orfeón Donostiarra.

De Donosti sabe mucho Oyarzabal, que abrió el camino al triunfo de penalti, haciendo sentir pequeños seísmos en el suelo y en los corazones. "Están muy bien", comentaban los aficionados más analíticos entre trago y trago de espirituosos. Y era verdad. Fue el encuentro con menos sufrimiento, a pesar de los morlacos que había delante. Pero uno, aunque no sea un agonías, nunca está tranquilo. Eso sí, el segundo gol, obra de un obrero del fútbol como Pedro Porro, desató definitivamente la euforia ourensana. Abrazos, exaltación de la amistad incluso con recién conocidos y bailes dignos de las siete de la madrugada pidieron paso.

El tiempo pasaba, Francia no creaba peligro y la parroquia ya pensaba en prolongar la fiesta. "Algo habrá abierto", decía confiado un "Lamine Yamal" con pinta de llegar justito a los 18 años. Fue el pitido final el que dio rienda suelta a la verbena. Que el ritmo no pare. España está en la final y Ourense sudó la camiseta. Queda la traca final, literalmente. Un partido para ser los reyes del mundo. Hoy se conocerá al rival. Pero ya se sabe que el ambiente está asegurado, llueva, truene o haga sol.