Leer "sin velo"

con la periodista afgana refugiada en España Khadija Amin "Sin velo" (Editorial Debate), "una mujer libre contra los talibanes". Nada más recibir la noticia, el móvil de la librería coruñesa El Cocodrilo Amarillo recibió el encargo y la concienzuda Luisa aceleró el pedido al creer que se trataba de una urgencia por curro.

"Sin velo" te lleva por la historia afgana, costumbres, celebraciones, comidas, callejea por Kabul y relata la vida antes y después del feminicio que los talibanes perpetran sin escandalera en la comunidad internacional"

Días después, la fotito del libro con la calle Real desenfocada de fondo ponía cuño a la amistad, pero pasó a la balda sin demasiadas opciones de ver la luz del verano. Hasta que Mónica pidió al chófer de anécdotas que acompañase a las autoras el pasado jueves en la presentación en A Coruña en la librería Mal Hablada, dirigida por una compañera de instituto a la que la autora le había perdido la pista.

Khadija Amin (Kabul, 1993) quería estudiar pero la casaron con 19 años. Maltratada por el marido, estigmatizada por el divorcio y con el contacto con sus tres hijos restringido por castigo, consiguió estudiar Periodismo y presentar las noticias de RTA, la televisión pública afgana, antes de que el regreso de los talibanes a Kabul en 2021, con las fuerzas internacionales en retirada, la convirtiesen en refugiada en España y su exmarido intentase borrar el rastro de sus hijos al declararla fallecida.

"Sin velo" te lleva por la historia afgana, costumbres, celebraciones, comidas, callejea por Kabul y relata la vida antes y después del feminicio que los talibanes perpetran sin escandalera en la comunidad internacional. Desmonta prejuicios, aumenta la empatía con los refugiados y advierte de la fragilidad de los derechos en igualdad conquistados. Una lectura recomendable en los institutos para sacudir machismos con el testimonio en carne viva sobre un patriarcado aterrador. Khadija es la voz de las mujeres que los talibanes han prohibido. No pudo estar en la presentación por otra batalla por sus hijos, pero sí la gran cronista parlamentaria Magis Iglesias, su "madre española". Una pareja de refugiados afganos acudió a verla. Él contó que era militar antes del régimen talibán. Están felices porque pronto tendrán su primer hijo. Será niña.