Argentina desafía la prohibición de la FIFA con una polémica pancarta sobre la soberanía de Las Malvinas

La clasificación de Argentina para la final del Mundial 2026 frente a España quedó eclipsada por la polémica generada tras el encuentro ante Inglaterra. Nada más finalizar el partido, varios jugadores de la Albiceleste desplegaron una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas", un gesto expresamente prohibido por la FIFA al tratarse de una reivindicación política en el marco de una competición deportiva.

La imagen, protagonizada por el centrocampista Giovanni Lo Celso y respaldada por varios de sus compañeros, podría acarrear consecuencias disciplinarias para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El reglamento de la FIFA impide utilizar los partidos del Mundial para difundir mensajes políticos, una norma que ya motivó una sanción económica a Argentina en 2014 por exhibir una pancarta con el mismo mensaje antes de un amistoso.

Tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, Leandro Paredes defendió públicamente la reivindicación al afirmar que las islas "serán siempre argentinas", mientras que Lautaro Martínez reconoció que el duelo tenía un significado especial para el equipo por la carga histórica del conflicto entre ambos países.

La polémica también llegó al ámbito institucional. El Gobierno británico pidió a la FIFA que abra una investigación sobre lo ocurrido. El ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el gesto de "totalmente inapropiado" y recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

Durante la celebración, algunos futbolistas argentinos también entonaron el cántico "el que no salta es un inglés", habitual entre la afición albiceleste en los enfrentamientos contra Inglaterra.

En Argentina, la exhibición de la pancarta recibió el respaldo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que publicó en redes sociales: "¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron de que las llevamos en la sangre y el corazón".

Mientras la FIFA estudia si abre un expediente disciplinario, Argentina ya prepara la final del domingo frente a España, aunque la polémica amenaza con marcar la previa del encuentro decisivo por el título mundial.