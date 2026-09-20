El Atlético se lleva un derbi contra el Real Madrid con polémica (2-1): "El Comité de Decisión Arbitral debe estar muy feliz"

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria ante el Real Madrid.

El Atlético de Madrid se llevó este domingo el derbi ante el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (2-1), en un partido marcado por la expulsión de Dean Huijsen al comienzo de la segunda parte. Grimaldo adelantó a los rojiblancos de penalti y Jonathan David amplió la ventaja antes de que Antonio Rüdiger recortase distancias en el minuto 89.

Tras una primera parte trabada y sin apenas ocasiones, el derribo de Giuliano por parte de Huijsen a los pocos minutos de la reanudación ofreció al Atlético la oportunidad de adelantarse. El árbitro, tras revisar la acción en el VAR, mostró la roja al defensa internacional español y señaló penalti. Grimaldo no falló desde los once metros.

En superioridad numérica, el Atlético aprovechó el escenario para ampliar su ventaja. Giuliano volvió a ser protagonista con un centro raso que Jonathan David convirtió en el 2-0 en el minuto 59, sumando así su tercer gol en esta Liga.

El Real Madrid reaccionó en el tramo final y Rüdiger, de cabeza tras un centro de Bernardo Silva, marcó en el minuto 89 para poner emoción a los últimos instantes. Sin embargo, el Atlético resistió y confirmó su tercera victoria consecutiva.

La derrota deja al conjunto blanco en la tercera posición y permite al Atlético adelantarlo en la clasificación, con 16 puntos, uno más que su eterno rival. Ambos afrontarán ahora el parón de selecciones.

Una primera parte marcada por la tensión

El choque se fue calentando hasta alcanzar uno de sus momentos de mayor tensión en el minuto 36. Ortiz Arias mostró tarjeta amarilla a Bellingham por una acción con Cuti Romero, después de que el argentino realizase una entrada peligrosa sobre el centrocampista inglés.

Las protestas de los jugadores del Real Madrid y la intervención del VAR llevaron al colegiado a revisar las imágenes. Finalmente, Romero mantuvo la amarilla y Bellingham quedó sin amonestación.

Tras 45 minutos intensos y con poco juego, ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios con empate. Un remate postrero de Güler obligó a Oblak a intervenir de puños.

Simeone movió el banquillo al descanso y dio entrada a Koke por Marc Pubill, amonestado. El segundo tiempo comenzó con un aviso de Baena, bien respondido por Courtois, antes de que llegase la jugada que cambió el encuentro.

Huijsen derribó dentro del área a Giuliano, que había ganado el duelo al defensor. Ortiz Arias señaló inicialmente penalti y, tras acudir al VAR, expulsó al defensa madridista. Grimaldo asumió la responsabilidad y batió a Courtois con un lanzamiento ajustado.

El Atlético encontró entonces espacios para hacer daño. Vinícius y Güler dejaron el terreno de juego para que entrasen Yan Diomande y Rüdiger, pero el conjunto rojiblanco volvió a golpear poco después.

Giuliano recibió en banda y puso un centro raso al área que Jonathan David mandó al fondo de la portería en el minuto 59.

Rüdiger devolvió la esperanza al Real Madrid en el 89, pero el Atlético consiguió mantener su ventaja hasta el pitido final.

Mourinho carga contra el arbitraje

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, mostró su malestar en rueda de prensa con la actuación de Ortiz Arias y cuestionó la designación arbitral para el derbi. "El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años. Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación".

El técnico portugués insistió en sus críticas y aseguró que el Real Madrid seguirá compitiendo si considera que existe igualdad arbitral. "Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan".

Mourinho también aludió a otras decisiones arbitrales recientes y afirmó que, a su juicio, se han producido situaciones perjudiciales para el Real Madrid. "En este estadio pasan cosas que no son normales. El gol anulado a Osasuna es un chiste, lo de San Sebastián... LaLiga es igual a lo que dejé atrás. Vamos a luchar".

El portugués cerró su intervención con una referencia al conocido caso Negreira: "¿Negreira no está, no? ¿O todavía está?"