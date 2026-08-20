El Real Madrid, la marca de fútbol más valiosa del mundo por tercer año

El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, la marca de fútbol más valiosa del mundo y por quinto año seguido la marca más fuerte.

Son datos del ranking de 2026 de Football 50, que publica la consultora Brand Finance desde hace quince años. En ese informe, destaca que la entidad blanca mantiene su posición como la marca de club de fútbol más valiosa del mundo por tercer año consecutivo con un valor que aumentó un 25% hasta alcanzar los 2.400 millones de euros. De este modo, se convierte en el primer equipo en superar los 2.000 millones de euros de valor de marca desde que existe esta clasificación.

Además, recoge que el equipo que preside Florentino Pérez sigue siendo la marca de club de fútbol más fuerte del mundo, con una puntuación de 95,8 sobre 100 en el Índice de fortaleza de marca, la más alta de los 281 clubes analizados. "La fortaleza del club refleja su sólida reputación global, su apasionada afición, sus jugadores estrella, su legado y prestigio, y su vinculación con el fútbol de élite", justifica el análisis.

Por detrás figura el FC Barcelona, que conserva el segundo puesto con un valor de marca que aumenta un 15% hasta alcanzar los 2.000 millones de euros. Según el estudio, su crecimiento se ha visto impulsado por el regreso al Spotify Camp Nou tras más de dos años de ausencia, además de los dos títulos consecutivos de Liga bajo la dirección de Hansi Flick.

La tercera posición viaja hasta Inglaterra, con el Arsenal FC, que ha escalado cinco puestos en la tabla. El valor de marca del club aumentó un 28%, hasta los 1.500 millones de euros, como consecuencia de su primer título de liga en 22 años y a haber alcanzado la final de la Champions League junto al Paris Saint-Germain. Además, el equipo londinense se convirtió también en la marca de club de fútbol más fuerte del Reino Unido, con una puntuación de 94/10.

El top 10 lo completan el Bayern Munich (+21%, hasta 1.500 millones de euros), el Paris Saint-Germain (+10%, hasta 1.500 millones), el Manchester City (+3%, hasta 1.500 millones), el Liverpool (+5%, hasta 1.500 millones), el Manchester United (+15%, hasta 1.400 millones), el Chelsea (-1%, con 955 millones) y el Borussia Dortmund (+8%, hasta 664 millones).

La presencia de cinco clubes británicos entre los diez primeros puestos revela, además, la fortaleza de la Premier League y el dominio comercial del fútbol británico a nivel global.