Atlético de Madrid 2-2 Real Sociedad (3-4 en penaltis): la Copa es “txuri urdin”

Los jugadores de la Real Sociedad celebran sobre el césped de La Cartuja el título de Copa del Rey, ya con el trofeo en sus manos.

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey 2025-2026 tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, levantando su cuarto título copero de la historia en una final en la que vio cómo le igualaban los rojiblancos por partida doble los goles de Barrenetxea y Oyarzabal.

El inicio no pudo ser mejor para la Real Sociedad. Tan solo hicieron falta que pasaran 14 segundos desde que Carlos Soler sacó de centro hasta que Ander Barrenetxea, con un cabezazo certero, anotó el primer gol del partido -y el más tempranero en una final de Copa del Rey-. El “7” logró conectar un preciso centro de Goncalo Guedes.

Tenía que reaccionar el Atlético, que vio cómo sin haber tocado el balón estaba por debajo en el marcador. Julián Álvarez lo intentó de falta directa, pero no sorprendió a Unai Marrero, el portero realista para la competición que no se perdió la final. También lo intentó sin éxito Ademola Lookman por la banda, en un claro síntoma de dominio rojiblanco pese al duro golpe inicial.

Los de Simeone comenzaban a asentarse en el partido con largas posesiones y llegadas al área; y en uno de esos intentos sacó rédito. En el minuto 19, llegó el esférico a los pies de Antoine Griezmann en la frontal del área para telegrafiar un centro raso a Lookman, que controló y se sacó un gran zurdazo cruzado para batir la meta blanquiazul (1-1).

Este vibrante inicio fue paliado por minutos de estabilidad entre ambos conjuntos sin querer arriesgar. Y cuando el encuentro parecía que se marchaba al descanso con el empate, en una mala salida, el guardameta colchonero cometió penalti. Alberola Rojas no tuvo dudas y señaló los once metros tras el golpe de Musso a Guedes. Toda la responsabilidad volvió a recaer sobre Oyarzabal para volver a poner por delante a la Real Sociedad justo antes de acabar la primera mitad (1-2).

El inicio de la segunda parte fue un claro monopolio del Atlético, volcado en la búsqueda del gol del empate. Sin embargo, este dominio de la posesión no veía su fruto al llegar al área rival.

Así, Simeone decidió agitar a su equipo a la hora de partido dando entrada a Alexander Sorloth y Nico González por el combativo Lookman y un desparecido Matteo Ruggeri. Los rojiblancos continuaban con la posesión del balón que, lejos de acusar el desgaste físico por la carga de partidos, empujaban con ímpetu, pero sin lograr ese tanto de la igualada. La Real, cada vez más hundida, comenzaba a sufrir.

Gol de Julián y prórroga

En el minuto 83, el balón llegó a las botas de Marcos Llorente, algo escorado a la derecha, para retrasar a Thiago Almada que a su vez asistió al primer toque para Julián Álvarez. La “Araña”, muy protagonista durante todo el enfrentamiento, se deshizo de su par con un toque y disparó con determinación hacia la portería de un Marrero que permaneció inmóvil.

Incluso, tuvieron el gol en el 87, primero, con un remate de Álex Baena a bocajarro que se marchó alto y luego Johnny Cardoso en el 91, pero el partido se vio avocado a la prórroga.

Estos 30 minutos adicionales fueron un calco de la segunda parte del partido con el control del juego para los madrileños, aunque el primer aviso cayó de lado donostiarra, pero una milagrosa parada de Musso evitó que el disparo de Oskarsson adelantara nuevamente a los blanquiazules. Respondió al momento Julián Álvarez desde el borde del área, pero su disparo se estrelló en el palo.

Así se llegó a los penaltis. La tanda arrancó de la peor manera posible para los colchoneros que vieron cómo Sorloth y Julián Álvarez erraron sus lanzamientos con las paradas de Unai Marrero. Carlos Soler marcó para dar ventaja a los donostiarras, pero Oskarsson dio emoción ante Musso. En el tercer lanzamiento del Atlético, Nico González estrenó el casillero, pero Luka Sucic tampoco fallaba. El decisivo fue cosa de Pablo Marín y, el resto, ya es historia “txuri urdin” en un partido soñado.