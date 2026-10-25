El Balón de Oro se prepara para coronar a su nuevo rey

El Balón de Oro al mejor futbolista de 2026 se entrega este lunes en Londres, en el 70º aniversario del premio, sin un favorito claro y con Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Leo Messi y Rodri como aspirantes. El desplazamiento este año de la ceremonia a la capital británica sirve como homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews, que lo conquistó en 1956.

La ceremonia, que tradicionalmente se celebra en París, busca con su traslado a Londres este año reforzar el carácter mundial del galardón, que se organiza conjuntamente entre la revista France Football y la UEFA desde 2024. La gala comenzará a las 17 de la Argentina en The London Palladium de Londres. La ciudad británica acogerá la ceremonia por primera ocasión, pero no será la única vez que deja París, ya que entre 2010 y 2015 viajó a Zúrich (Suiza), durante la etapa en que FIFA colaboraba en el premio.

En la edición de este año aparecen como favoritos el español Lamine Yamal, tras ganar el Mundial con su selección en 2026, junto a dos semifinalistas de la Copa del Mundo, como el inglés Harry Kane, y el francés Kylian Mbappé, además de Rodri, compañero del crack español, y Ousmane Dembélé, que ganó este año la Liga de Campeones con el PSG.

Junto a ellos se hace un hueco entre los aspirantes Lionel Messi, que con 39 años fue finalista del Mundial y que tiene en su palmarés ocho Balon es de Oro.

La decisión final corresponde a una selección de un centenar de periodistas deportivos de todo el mundo, de los países de las 100 primeras selecciones de la clasificación FIFA, así como a 50 profesionales de la información en la votación femenina.

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Otras categorías

Y es que, además del Balón de Oro masculino, se entregará el mismo galardón en el fútbol femenino, para el que la española Alexia Putellas, ganadora del trofeo en 2021 y 2022, aparece como favorita. Putellas, ahora en el club inglés London City Lionesses, ganó la pasada temporada con el Fútbol Club Barcelona todos los trofeos nacionales y la Champions.

Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganadora de las tres últimas ediciones del premio, estuvo lesionada casi toda la temporada. En la ceremonia también se conocerán los ganadores de los trofeos Kopa y Yashin al mejor jugador joven y al arquero más destacado.

Igualmente se premiará al mejor entrenador del año, donde los favoritos son los españoles Luis de la Fuente, al frente de su selección campeona mundial, y Luis Enrique, ganador con el PSG de la Champions.

Una noche de celebración y homenaje, aunque no todos quedarán contentos ni contentas. Se termina el debate, la suerte está echada. Juventud o experiencia, títulos colectivos o registros individuales. Londres dicta sentencia esta noche en el mundo del fútbol.