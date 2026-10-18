El Balón de Oro reconocerá el próximo lunes al mejor jugador del último año. Al menos al que más hayan votado los expertos elegidos para ello. Si incluso cuando estaba Lionel Messi en su máximo nivel había polémica, pase lo que pase la semana que viene, nunca convencerá a todos. Nada nuevo ni que incluso disguste para rellenar más horas de los programas o consumir algún café o caña más en las discusiones de bar.

Sea el que sea el premiado, lo que es indiscutible es que Lamine Yamal está entre los máximos favoritos. El atacante del Barcelona acabó el Mundial con dudas por sus limitaciones físicas, pero ha empezado la temporada imparable. Que sea el Balón de Oro por su rendimiento en los últimos doce meses admite valoraciones, pero que es el mejor jugador del mundo a día de hoy, ninguna.

El lunes subirá a recoger su primer Balón de Oro o se quedará, seguro, entre los mejores, pero antes tiene dos citas espectaculares para seguir brillando, aunque ya no computen para el premio.

Hay partidos en los que marca y otros en los que asiste, pero en la mayoria firma en las dos casillas. Añadido al nivel de liderazgo que tiene en el equipo más en forma lo hacen el jugador del momento.

El lunes subirá a recoger su primer Balón de Oro o se quedará, seguro, entre los mejores, pero antes tiene dos citas espectaculares para seguir brillando, aunque ya no computen para el premio. En París, ante el campeón de Europa, y en Barcelona, en el Clásico, la atención estará puesta en lo que haga un futbolista del que disfruta todo mundo excepto sus rivales.