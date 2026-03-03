El Barça devuelve la goleada al Atlético pero no consigue el pase a la final (3-0)

COPA DEL REY

El Atlético de Madrid se clasifica para la final de la Copa del Rey tras hacer valer el 4-0 de la ida ante el FC Barcelona, que ganó 3-0 en el Spotify Camp Nou pero quedó eliminado.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reclama una acción en el área del Atlético de Madrid.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal reclama una acción en el área del Atlético de Madrid. | Europa Press

El Atlético de Madrid cayó 3-0 ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, pero hizo valer el 4-0 logrado en la ida en el Metropolitano para sellar su pase a la final de la Copa del Rey, la vigésima de su historia.

El equipo de Diego Pablo Simeone resistió un asedio constante del conjunto blaugrana, que dominó el encuentro y llegó a soñar con la remontada. Los de Hansi Flick se adelantaron con un doblete de Marc Bernal y un penalti transformado por Raphinha, pero se quedaron a un gol de forzar la prórroga.

Pese al empuje final y a las múltiples ocasiones, el Barça acusó el desgaste físico y las bajas, mientras el Atlético supo sufrir para asegurar el billete a Sevilla. Los rojiblancos disputarán así su primera final copera desde 2013 y buscarán su undécimo título ante Athletic Club o Real Sociedad.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats