El Barça devuelve la goleada al Atlético pero no consigue el pase a la final (3-0)

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reclama una acción en el área del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid cayó 3-0 ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, pero hizo valer el 4-0 logrado en la ida en el Metropolitano para sellar su pase a la final de la Copa del Rey, la vigésima de su historia.

El equipo de Diego Pablo Simeone resistió un asedio constante del conjunto blaugrana, que dominó el encuentro y llegó a soñar con la remontada. Los de Hansi Flick se adelantaron con un doblete de Marc Bernal y un penalti transformado por Raphinha, pero se quedaron a un gol de forzar la prórroga.

Pese al empuje final y a las múltiples ocasiones, el Barça acusó el desgaste físico y las bajas, mientras el Atlético supo sufrir para asegurar el billete a Sevilla. Los rojiblancos disputarán así su primera final copera desde 2013 y buscarán su undécimo título ante Athletic Club o Real Sociedad.