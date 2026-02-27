Frenkie de Jong del Fútbol Club Barcelona, mes y medio de baja

El jugador y capitán del FC Barcelona Frenkie de Jong estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular, en el bíceps distal de la pierna derecha, que sufrió en el entrenamiento del primer equipo blaugrana. “El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas”, anunció el club blaugrana en un comunicado.

De Jong no podrá jugar ya este fin de semana el importante partido de LaLiga contra el Villarreal, mañana en el Camp Nou, y podría pederse unos ocho partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. Así, el técnico blaugrana, Hansi Flick, pierde para las próximas semanas una pieza clave en su esquema para el centro del campo. El neerlandés había disputado 31 partidos este curso y en el último, ante el Levante, marcó su primer gol de la temporada.

El “21”del Barça, con 290 partidos con la camiseta azulgrana, se encuentra tan solo a dos partidos de igualar a Phillip Cocu (292) como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça. Aunque no se espera que vuelva hasta principios de abril según los mejores pronósticos

Flick, optimista

Por su parte, el técnico Hansi Flick se mostró convencido de que su equipo puede levantar el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y apeló a la fe y a la unión con la afición de cara al partido de vuelta, que se disputará el 3 de marzo en el Camp Nou, además de celebrar el camino que ha tenido hasta llegar, el fin de semana, a sus 100 partidos oficiales como técnico blaugrana. “Es difícil, pero no imposible. Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo estos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el Club y por los aficionados”, aseguró sobre ese intento de remontada copera.

Flick subrayó el peso del factor campo. “Desde que hemos vuelto al Camp Nou, no hemos perdido ningún partido. Tenemos que salir con esta sensación positiva e intentar que se produzca la remontada. Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible”, aseguró, convencido de que la conexión entre grada y equipo será determinante. “Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado”, añadió.