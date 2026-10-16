Borja Iglesias estará seis semanas de baja por una lesión en el sóleo
RC CELTA
Borja Iglesias estará seis semanas de baja en el RC Celta tras sufrir una rotura miotendinosa en el sóleo durante un entrenamiento en Afouteza
El delantero del RC Celta Borja Iglesias estará unas seis semanas de baja por una lesión en el sóleo que sufrió en el entrenamiento del pasado martes, según informó este viernes el club.
"Borja Iglesias sufre una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda, según ha confirmado la resonancia magnética que se le ha practicado en las últimas horas. El delantero se lesionó tras notar un dolor agudo en el entrenamiento del pasado martes en la Cidade Deportiva Afouteza", anunció el Celta.
El internacional español ya ha iniciado "el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos". "Se estiman en torno a seis semanas de baja", añadió el club, que esta temporada compagina LaLiga EA Sports con la disputa de la Liga Europa, y en dos semanas debuta ya en Copa del Rey contra el Salamanca UDS.
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