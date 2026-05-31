Borja Iglesias o todo lo que está bien en el fútbol

En Brasil 1950 los jugadores de la selección portaban una agenda que, entre otras recomendaciones, incluía las siguientes: “Usted representa a España y debe hacer gala de irreprochable conducta. No mantenga conversaciones sobre política, cuide los modales y evite compañías poco recomendables”. Poco caso hizo el gallego Juan Acuña “Xanetas”, el mejor portero español de la posguerra que, a la tierna edad de 15 años, ya había sido detenido por participar en una manifestación socialista. Abiertamente de izquierdas se enfrentó al seleccionador Eizaguirre, oficial de la Legión. -“De las maletas que se ocupe el gallego”. -“De las maletas se va a encargar su señora madre, oiga”. Y no jugó ni un minuto.

Borja Iglesias es el décimo quinto futbolista gallego que disputará la competición más importante del planeta y lo hará con otro altavoz con el que presta su visibilidad a los que no la tienen.

En agosto de 2023 tras la agresión de Rubiales a Jenni Hermoso, transcribió su renuncia a la Roja: “Hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”. Fue el único futbolista varón que se plantó junto a sus compañeras. Una decisión arriesgada, cuando para Qatar se quedó en la puerta de embarque. Pero a Borja no le duele reconocer un hecho como que Aitana o Alexia generan más que él, porque la brecha salarial entre mujeres y hombres alcanza el 800%.

Con la camapaña “Soy Heterosexual” plasmó el absurdo de juzgar a las personas por su orientación, lamentando que la homosexualidad sea anatema en el fútbol. Comenzó a pintarse las uñas y con el asesinato de George Floyd descubrió un arma social. Desde entonces la manicura y sus bolsos han sido metralla para las hordas de homófobos que lo colman de insultos. Balaídos respondió inundándose de esmalte, pues de los 150 futbolistas profesionales homosexuales que habría en España, ninguno ha salido del armario.

Ante la interrupción de La Vuelta por las protestas pro Palestina, Borja mostró su incredulidad de que el foco no se pusiese en el genocidio y reclamó sanciones para Israel. “Ojalá cuando chute salte alguien con la bandera de Palestina y se anule el gol”. Cometió la temeridad de poner las vidas de los perseguidos por delante del fútbol, un dislate para los carpetovetónicos del balón. 73.000 personas ya han sido aniquiladas en Gaza.

También alzó la voz en defensa de la identidad y el uso del gallego; contra las casas de apuestas que sufren los adolescentes; el fraude fiscal que marchita los servicios o el ascenso de la extrema derecha.

Borja no irá solo al Mundial. En sus uñas pintadas viajarán también las mujeres malpagadas, los homosexuales silenciados, los palestinos exterminados, los valores, la igualdad, los derechos y, sobre todo, el ejemplo para tantos niños que el día de mañana querrán ser como el Panda. Esa es la mayor victoria. Que los chavales sepan que hay otra forma de ser estrella más allá de llevar gafas de filtro azul y decir que los fotoprotectores son malos.

Borja es un delantero en peligro de extinción. Un acorazado con alto grosor de blindaje para soportar la manada de cuervos que se le cuelgan de los brazos en busca de las joyas que ampara. Quizás sea su poder. Su descomunal envergadura para proteger tanto lo social como el gol. Un nueve de los de siempre pero profundamente atípico, underground y vintage que dinamita los cánones del futbolista moderno.

El Panda tritura prejuicios como si fuesen bambú y es el único camino para salvar al mundo. Porque lo que hace Borja Iglesias es todo lo que está bien en el fútbol.

@jesusprietodeportes