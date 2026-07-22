La camiseta de España con dos estrellas ya tiene fecha de venta y precio

La espera para los aficionados de la selección española ya tiene fecha de final. Adidas ha confirmado que la nueva camiseta de España con las dos estrellas de campeona del mundo saldrá oficialmente a la venta el próximo 4 de agosto, apenas unas semanas después de la conquista del Mundial 2026.

La nueva equipación mantendrá el diseño utilizado por la Roja durante el campeonato, aunque incorporará la segunda estrella bordada sobre el escudo para conmemorar el segundo título mundial de la historia del combinado nacional, conseguido tras la victoria frente a Argentina en la final.

Los seguidores que quieran hacerse con la camiseta antes de su llegada a las tiendas ya pueden reservarla en exclusiva a través de la aplicación oficial de Adidas, donde la marca ha habilitado una colección especial dedicada al triunfo mundialista.

Precio de la nueva camiseta de España

Adidas ha fijado un precio de 100 euros para la versión estándar de la camiseta, que estará disponible desde las 10.00 horas del 4 de agosto. Aunque la compañía no ha detallado el resto de modelos, se espera que también se comercialicen versiones de mayor rendimiento, similares a las utilizadas por los jugadores, con un precio superior.

Un símbolo del segundo Mundial

La nueva equipación conservará los colores y el diseño de la camiseta utilizada durante el Mundial, pero el protagonismo recaerá en las dos estrellas doradas sobre el escudo, que simbolizan los títulos conquistados por España en Sudáfrica 2010 y Mundial 2026.

La expectación entre los aficionados es máxima después de que varios internacionales ya lucieran la nueva camiseta durante las celebraciones por la conquista del campeonato. Todo apunta a que la equipación se convertirá en una de las más demandadas por seguidores y coleccionistas y que las primeras unidades podrían agotarse rápidamente.