Dos millones de personas celebran en Madrid la segunda estrella de España junto a la selección campeona del mundo

La conquista del segundo Mundial por parte de la selección española de fútbol ha desatado una celebración histórica en Madrid. Según datos de la Delegación del Gobierno, alrededor de dos millones de personas salieron este lunes a las calles de la capital para acompañar a los campeones del mundo durante la multitudinaria rúa organizada tras su regreso de Estados Unidos, México y Canadá.

Miles de aficionados desafiaron las altas temperaturas para ver de cerca a los jugadores de La Roja, que recorrieron la ciudad a bordo de un autobús descubierto antes de llegar a la emblemática Plaza de Cibeles, epicentro de los festejos.

Una ciudad volcada con los campeones

Desde primeras horas de la tarde, cientos de miles de seguidores comenzaron a ocupar los principales puntos del recorrido. Muchos acudieron equipados con camisetas de España, banderas y paraguas en tonos rojos y amarillos para protegerse del intenso calor, en una jornada marcada por las altas temperaturas que mantienen a la Comunidad de Madrid en nivel de riesgo alto.

Los actos comenzaron con retraso debido a la llegada más tardía de lo previsto del vuelo que trasladó a la selección desde Norteamérica.

El recorrido partió desde el Intercambiador de Moncloa y atravesó algunas de las principales arterias de la capital, pasando por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano, además de lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, antes de concluir en las inmediaciones de Cibeles.

Recepción de la Familia Real y visita a La Moncloa

Antes de iniciar la celebración con los aficionados, los campeones fueron recibidos en el Palacio de La Zarzuela por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La expedición española estuvo encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, el seleccionador Luis de la Fuente y el capitán Rodri Hernández, elegido además mejor jugador del torneo.

Durante la recepción, la Familia Real felicitó al equipo por una gesta que devuelve a España a la cima del fútbol mundial.

Posteriormente, la selección se trasladó al Palacio de La Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en los jardines de la sede del Ejecutivo y conducido por la periodista María Relaño y el creador de contenido Ibai Llanos.

Rodri: “Es lo más grande que puedes hacer en el fútbol”

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención del capitán de la selección, Rodri Hernández, quien aseguró que este Mundial representa el mayor logro de su carrera deportiva.

“Ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial. Esta generación creció viendo a Casillas e Iniesta levantar la Copa y poder hacerlo nosotros ahora es lo más grande que puedes hacer en el fútbol”, afirmó el centrocampista.

Música y fiesta en Cibeles

La celebración culminará con una gran fiesta en la Plaza de Cibeles, donde miles de aficionados acompañarán a los jugadores en una noche que contará con actuaciones musicales de artistas como Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Viva Suecia.

Madrid vive así una de las mayores concentraciones festivas de su historia reciente para homenajear a una selección que ha vuelto a escribir una página dorada en el deporte español al conquistar la segunda estrella mundialista.