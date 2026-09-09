Carlos Alcaraz cae eliminado ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open

SUPERTIE-BREAK

Carlos Alcaraz cae eliminado del US Open en la ronda de cuartos de final tras ceder en cinco sets ante el estadounidense Ben Shelton en el supertie-break del quinto parcial.

Carlos Alcaraz, de España, reacciona en la cancha durante el Abierto de Estados Unidos de 2026.
Carlos Alcaraz, de España, reacciona en la cancha durante el Abierto de Estados Unidos de 2026. | Europa Press

El tenista español Carlos Alcaraz ha resultado eliminado este miércoles del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras caer en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton en cinco sets por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) tras cuatro horas y media de partido.

La Arthur Ashe ha vivido una gran batalla entre ambos, que ha terminado ya bien entrada la madrugada del miércoles en Nueva York y que se ha decidido en el 'supertie-break' del quinto parcial a favor del americano, que ha terminado así con la andadura del actual campeón, que en este 'grande' había vuelto a las pistas tras cuatro meses fuera de las pistas.

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