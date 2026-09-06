Alcaraz arrasa a Paul y se planta en cuartos del US Open (6-3, 6-4 y 6-4)

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del US Open. El tenista murciano, número dos del mundo, superó con autoridad al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4 en menos de dos horas y media y mantiene firme su candidatura al último Grand Slam de la temporada.

El español volvió a ofrecer un nivel alto en Nueva York para imponerse a un Paul que plantó cara y que llegó a salvar 10 de las 14 bolas de break que afrontó. Sin embargo, en los momentos decisivos apareció la calidad y la determinación de Alcaraz, que ya había derrotado al estadounidense en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

El triunfo supone la decimoctava victoria consecutiva de Alcaraz en un Grand Slam. El murciano, que regresó a la competición tras un parón de cuatro meses por lesión, sigue avanzando con paso firme en Nueva York y mantiene vivo el objetivo de revalidar el título conquistado en 2025, algo que en este siglo solo había conseguido el suizo Roger Federer.

Ahora afrontará un nuevo examen en los cuartos de final ante el ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas y el estadounidense Ben Shelton.

Alcaraz golpea primero

La igualdad fue la tónica dominante en el primer set sobre la Arthur Ashe. Las bolas de rotura brillaron por su ausencia durante los nueve primeros juegos, con ambos tenistas controlando sus servicios. Paul resistía ante un Alcaraz que salió con mucha intensidad, pero en el décimo juego el murciano aprovechó su oportunidad para romper el saque del estadounidense y cerrar la manga por 6-4.

Ese primer set dio alas al español, que comenzó la segunda manga rompiendo el servicio de Paul a la primera oportunidad. El estadounidense reaccionó y recuperó el break en el tercer juego, pero Alcaraz no perdió la concentración y volvió a ponerse por delante.

Con 4-1, el murciano llegó a disponer de seis bolas de break, aunque Paul consiguió resistir y colocar el 4-2. Alcaraz no se inquietó y esperó su turno con el saque para cerrar el segundo set por 6-3.

El número dos del mundo estaba cada vez más cómodo sobre la pista. La bola le corría y apenas mostraba dudas, mientras sus piernas recordaban al Alcaraz más reconocible antes de su lesión.

Un tercer set sin fisuras

El tercer parcial comenzó con mayor igualdad hasta que Alcaraz encontró de nuevo el momento para romper el saque de Paul en el segundo juego. A partir de ahí, el español gestionó su ventaja, aunque tuvo que trabajar hasta el final para cerrar el encuentro.

Con Alcaraz al servicio para ganar el partido, Paul dispuso de un 15-40 y puso presión al murciano. El estadounidense, sin embargo, no aprovechó sus oportunidades: primero mandó una bola a la red y después se encontró con un Alcaraz decidido a cerrar el partido.

Con 40-40, el español volvió a mostrar su mejor tenis, golpeó con contundencia y se fabricó su primera bola de partido. No perdonó a la primera, con segundo servicio, y Paul mandó el resto a la red.

Alcaraz levantó los brazos y gritó mirando a la grada. Ya estaba en cuartos de final del US Open, después de ganar su decimocuarto set consecutivo ante Paul desde Wimbledon 2024.