Carlos Alcaraz derrota a Alex de Miñaur (6-1, 6-4) y conquista Viena

El tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre pista dura cubierta, después de imponerse este domingo en la final al australiano Alex de Miñaur (6-1, 6-4), y alza así su cuarto título de la temporada tras los logrados en el Abierto de Australia, Doha y Tokio.

Con su éxito en la capital austriaca, donde no ha perdido ni un solo set, el murciano suma ya 28 trofeos en el circuito, lo que le permite superar en la lista de españoles con más entorchados ATP a David Ferrer (27), precisamente el último español capaz de coronarse en Viena en 2015; antes, lo había logrado Feliciano López (2004). Por delante, le quedan solo Manuel Orantes (34) y, por supuesto, Rafa Nadal (92).

En la pista central del recinto vienés, el número tres del mundo comenzó como una exhalación, con un 4-0 en el que aprovechó sus dos bolas de `break` y sobrevivió a la única a la que se enfrentó en el parcial. En el último juego, al resto, cerró la primera manga en 37 minutos.

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La resistencia del oceánico aumentó en el segundo set, en el que anuló las bolas de rotura de las que dispuso el murciano en los primeros juegos. Alcaraz también desperdició la tercera, en el octavo juego, pero en el décimo puso fin a la lucha al romper el servicio de De Miñaur y liquidar el choque en una hora y 27 minutos.

De esta manera, completa una semana perfecta en la capital austriaca y aumenta a 7-0 su balance ante el australiano, todo para afrontar con las máximas garantías las dos citas que le restan en 2026: el ATP Masters 1.000 de París y las Finales de la ATP.

Además, prolonga su idilio en torneos ATP 500, donde presenta un inmaculado 16-0 este curso, enlazando los títulos de Doha, Tokio y Viena. Contando con el año pasado, Alcaraz ha ganado sus últimos 26 partidos en certámenes de esta categoría desde que cayó en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó frente al danés Holger Rune.