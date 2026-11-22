Carlos Sainz (ESP), del equipo Atlassian Williams F1, entra al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas 2026 en el circuito Strip de Las Vegas.

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que el octavo puesto en el Gran Premio de Las Vegas, el mejor de la temporada y después de remontar desde la vigésima posición de salida, es "el resultado soñado" para ellos, ya que considera que no tienen monoplazas "para entrar en el "Top 10"" este curso.

"Le he robado la última curva a Russell, que se ha ido un poco largo luchando con Hamilton y he podido acabar octavo, que es el resultado soñado para nosotros. No tenemos coches para entrar en el "Top 10" este año, necesitamos circuitos como Las Vegas para que se nos creen oportunidades y hoy la hemos aprovechado, como viene siendo tendencia este año y el año pasado", señaló en declaraciones a DAZN.

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Además, el madrileño recalcó la importancia de salir bien este domingo. "Ayer dije que hoy tocaba salir al ataque para intentar remontar y sumar puntos en un fin de semana donde el coche igual permitía hacer algo más. He hecho, como todo el año, un salidón, ya me he puesto "Top 12", que eran las posiciones donde queríamos estar si empezaban a pasar cosas delante, que con los rebufos que hay siempre iban a pasar", indicó.

"Y luego, fue escogiendo mis batallas, siendo un poco estratégico con la batería. He podido ir pasando coches y aprovecharme de cosas que han ido pasando para acabar octavo. Fueron 50 vueltas de clasificación, porque tampoco íbamos tan rápido como los demás, pero con los rebufos podíamos jugar", apuntó.