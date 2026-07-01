El Celta presenta sus nuevas camisetas para temporada 26/27, última de Iago Aspas, con división de opiniones: de "toma mi dinero" a "nin a prezo de chino"

El Celta de Vigo ha hecho públicas las nuevas equipaciones que lucirá el primer equipo durante la temporada 2026/2027, un curso marcado por el final de la carrera profesional de Iago Aspas. Las prendas han sido diseñadas por la firma técnica Hummel, responsable de la indumentaria del club, y han generado división de opiniones en las primeras impresiones de los aficionados.

Diseño de la primera y segunda equipación

La primera equipación mantiene el tradicional color celeste como base, con detalles en cuello y mangas en tonos crema y rojo, además de elementos gráficos de la marca en los hombros y el patrocinador principal en el frontal.

Por su parte, la segunda equipación presenta una base azul marino con detalles en crema y rojo en hombros y mangas, mientras que los logotipos de la marca se adaptan a color blanco para mejorar su visibilidad.

Las redes sociales no han tardado en llenarse de comentarios de todo tipo, desde los que se muestran encantados con los diseños hasta los que esperaban algo más para una ocasión tan especial.