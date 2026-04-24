Confirmado: el motivo por el que Carlos Alcaraz anuncia que no participará en Roland Garros

El tenista español Carlos Alcaraz ha anunciado este viernes que no participará en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que arranca el 18 de mayo.

El motivo: una lesión en la muñeca derecha sufrida hace diez días en el Barcelona Open Banc Sabadell. El murciano, actual número dos del mundo, ha optado por la prudencia y tampoco disputará el Masters 1000 de Roma, lo que supone su ausencia en toda la gira europea sobre tierra batida, donde defendía título tanto en Roma como en París.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, explicó el jugador en sus redes sociales, reconociendo que atraviesa “un momento complicado”, aunque confía en volver más fuerte.

De la cautela a la baja definitiva

Las molestias comenzaron durante su debut en Barcelona, tras llegar de disputar la final del Masters de Montecarlo. Aunque inicialmente restó importancia al problema, al día siguiente se retiró del torneo y posteriormente también del Mutua Madrid Open.

Con el paso de los días, la preocupación fue en aumento hasta confirmarse que la lesión era más seria de lo esperado, obligándole a parar completamente.

Golpe en la lucha por el número uno

La ausencia de Alcaraz supone un duro revés en su calendario, ya que no podrá defender los títulos logrados en las dos últimas ediciones de Roland Garros. Además, perderá puntos clave en la clasificación, lo que podría beneficiar al italiano Jannik Sinner en la pelea por el número uno del mundo.

El español, campeón de siete Grand Slams, se perderá así su primer grande desde el Abierto de Australia de 2023, mientras mantiene en el aire la fecha de su regreso a las pistas, pendiente de la evolución de su lesión.