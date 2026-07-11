Encuentran el cuerpo sin vida de Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica

Jayden Adams, de Sudáfrica, durante el partido del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y Sudáfrica.

El fútbol sudafricano está de luto tras la muerte del internacional Jayden Adams, que falleció este sábado a los 25 años apenas unas semanas después de participar en el Mundial 2026. La noticia fue confirmada por el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, mientras que las autoridades han indicado que las circunstancias del fallecimiento siguen bajo investigación.

El centrocampista formó parte de la selección de los Bafana Bafana durante la Copa del Mundo y disputó tres encuentros. Fue titular ante México y la República Checa, además de participar como suplente en la histórica victoria frente a Corea del Sur, que permitió a Sudáfrica clasificarse por primera vez para las rondas eliminatorias del torneo.

Según confirmó la Policía sudafricana, el cuerpo del futbolista fue hallado en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo. Por el momento no se ha revelado la causa de la muerte y las autoridades han pedido evitar cualquier tipo de especulación.

McKenzie trasladó sus condolencias a la familia y destacó que "Sudáfrica ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes", recordando la trayectoria del jugador desde las categorías inferiores hasta convertirse en internacional absoluto.

Adams militaba en el Mamelodi Sundowns, al que llegó en enero de 2025 procedente del Stellenbosch FC. Con el conjunto de Pretoria conquistó la Liga de Campeones de África en la temporada 2025/26 y se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol sudafricano.

Su participación en el Mundial estuvo marcada por un duro golpe personal. Días antes del encuentro frente a la República Checa falleció su abuela, Marianna Adams, pero el centrocampista decidió permanecer concentrado con la selección y disputar el torneo.

El Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) lamentó su fallecimiento y definió a Adams como un jugador que representó a su país "con orgullo, valentía y distinción", mientras el mundo del fútbol continúa mostrando sus condolencias por la pérdida del internacional sudafricano.