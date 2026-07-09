Lo mejor del Mundial 2026 viene con los cuartos de final

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá llega a su recta final con los cuartos de final, una antepenúltima ronda que contará con la participación de seis selecciones europeas, una africana y una sudamericana, y con cuatro de ellas que aún no saben lo que es levantar el trofeo de campeón.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Marruecos y Noruega serán las ocho selecciones que disputen los cuartos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos y dos eliminatorias, los combinados europeos son mayoría en una ronda en la que los marroquíes representan a la confederación africana y la actual campeona del mundo a la Conmebol. De estas supervivientes, repiten respecto a hace cuatro años la “Albiceleste”, los “Three Lions”, los “Bleus” y los “Leones del Atlas”, aunque uno de estos dos últimos, por cruzarse, no podrá volver a estar en semifinales.

Como ocurriera en Rusia 2018, Europa ha vuelto a ser dominante en la Copa del Mundo

Como ocurriera en Rusia 2018, Europa ha vuelto a ser dominante en la Copa del Mundo. Hace cuatro años, en Catar, también lo fue de forma mayoritaria, con cinco combinados en esta antepenúltima ronda, pero ahora, con el 75 por ciento de los cupos del Top 8 iguala el resultado de Rusia 2018 y Alemania 2006, que son los Mundiales con más europeos en esta fase en el siglo XXI, aunque eso sí, esas dos ediciones se disputaron en el Viejo Continente.

Entre las seis destaca la presencia de Francia, vigente subcampeona y campeona en 2018 y que por primera vez en su historia encadena cuatro presencias consecutivas en los cuartos, disputando esta ronda en cinco de los últimos seis Mundiales, con sólo la excepción de 2010, donde no pasó ni la fase de grupos. Además, en ocho de las 10 rondas que ha disputado en Copas del Mundo ha conseguido el pase, siendo la de 2014 ante Alemania su única eliminación desde 1938.

Efectividad

En el caso de Inglaterra, son tres las rondas de cuartos de final que acumula de manera consecutiva. Eso sí, la efectividad de los “Three Llions” a estas alturas de la competición no es tan alta como la de los franceses, ya que sólo han conseguido el pase en tres de las 10 disputadas. Y es que la antepenúltima ronda es en la que más veces han caído, incluido el pasado Mundial donde Francia fue su verdugo.

Y a franceses e ingleses los acompañaran dos selecciones que conocen también lo que es meterse en varias ocasiones en el Top 8 de los Mundiales: España y Bélgica. La Roja ha recuperado en esta edición del torneo un estatus que había perdido en las últimas tres ediciones, donde los octavos de final, en dos ocasiones, y la fase de grupos, en otra, habían sido su techo. Con el pase, la campeona del mundo de 2010 disputará los sextos cuartos de su historia, y tendrá el reto de superarlos por segunda vez.

Su rival será la anteriormente mencionada Bélgica que se ha convertido en una habitual en estas estancias en los últimos años de la Copa del Mundo. De hecho, ha formado parte de los ocho mejores del torneo en tres de los últimos cuatro Mundiales, alcanzando su mejor actuación en Rusia 2018, donde fue tercera, y fallando únicamente en 2022 donde no superaron su primer grupo. Además, también alcanzarían las semifinales en 1986, donde vencieron en cuartos de final, precisamente, a España.

Sorpresas

Por último, las dos últimas selecciones europeas que conforman los cuartos de final son las sorprendentes Noruega y Suiza. Los nórdicos se deshicieron en un choque histórico de Brasil en los octavos de final y accedieron por primera vez en su historia a los cuartos. Una ronda a la que Suiza regresa 72 años después y por segunda vez en su historia tras su agónico triunfo en la tanda de penaltis ante Colombia.

Y representando el fútbol sudamericano estará la actual campeona del mundo

Y representando el fútbol sudamericano estará la actual campeona del mundo. Pese a sufrir mucho más de lo previsto ante Cabo Verde y Egipto, Argentina ha tirado de competitividad y épica para regresar al que se ha convertido en su hábitat natural en las Copas del Mundo: los cuartos de final.

La “Albiceleste” solo faltó a su cita con las ocho mejores de la competición en una de las últimas seis ediciones y, además, es el combinado que más veces ha quedado en el Top 8 de las selecciones que quedan en liza, aparte de ser la más laureada con tres estrellas.

De los ocho países que disputarán los cuartos de final, sólo cuatro saben lo que es ganar la Copa del Mundo. Argentina (1978, 1986 y 2022), que podría igualar con cuatro títulos a Alemania e Italia, Francia (1998 y 2018), España (2010) e Inglaterra (1966) han levantada el trofeo más deseado del mundo del fútbol.