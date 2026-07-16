❌ ✅ Encuesta | Las selecciones de España y Argentina se enfrentan en la final del Mundial: ¿cuál crees que gana?

Las celebraciones de ambas selecciones en las celebraciones de los goles que firmaron sus pases a la final.

Los jugadores de la selección española se juegan el título del Mundial ante Argentina este domingo en un duelo que promete emoción hasta el último minuto.

La selección española afronta este domingo 19 de julio la gran final del Mundial, donde se mide con Argentina en un duelo que decide el nuevo campeón. Dos selecciones con estilos diferentes y plantillas repletas de talento que llegan al último partido del torneo tras un brillante campeonato.

España busca levantar el título tras una trayectoria sólida, mientras que Argentina intenta volver a conquistar el Mundial en una final que promete máxima emoción de principio a fin.

Los pronósticos están muy divididos y la expectación es máxima entre los aficionados de ambos países, que ya cuentan las horas para el pitido inicial.

¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que se proclamará campeón del Mundial este domingo: España o Argentina?