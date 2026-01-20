Enol Coto rememora su gol con el Ourense CF: “Centré y no la vi ni entrar”

El Ourense CF sumó el pasado sábado ante Osasuna Promesas tres puntos muy importantes luego de vencer por dos goles a cero, lo que le sitúa en el puesto 12 con 25 puntos, tres de margen sobre los puestos de descenso. Una victoria que alejó fantasmas y permite al equipo de Dani Llácer encarar con mucha más tranquilidad el segundo partido consecutivo en casa, esta vez ante el Cacereño, otro rival directo que ocupa puestos de descenso, aunque esta vez les tocará jugar en el campo de A Pinguela, en Monforte, por las obras que ya dieron comienzo en el día de ayer en el campo de O Couto, que va a cambiar el maltrecho césped.

A los 23 minutos el delantero azulón Omar Ouhdadi hacía el 1-0 y en el minuto 60 Enol Coto ponía el 2-0, que ya sería definitivo, con uno de los mejores goles de la jornada. El defensa asturiano, casi desde la línea de córner realizó un centro chut que se fue envenenando y entró por el segundo palo, lo que significó su primer gol esta temporada, y casi ni lo vio, ni se lo creía. “Yo no vi la pelota ni entrar, pero mis compañeros vinieron todos a abrazarme y me di cuenta de que había entrado. La verdad es que yo intenté centrar para ver si algún compañero podía rematar. Al final se dio así, la pelota se fue hacía la portería y terminó entrando”. Y en broma decía que “lo importante es llegar y centrar y luego que pase lo que pase, esta vez entró, pues fenomenal”.

Además de por el tanto, Enol Coto también estaba muy satisfecho por el triunfo y por su segunda titularidad consecutiva en ese duelo particular que tiene con Miguel Prado en el lateral derecho: “Lo bueno de esta plantilla es que al final unas veces juegan unos y otras otros y todos damos el nivel y cumplimos. Eso es bueno para el equipo porque la temporada es muy larga y todos vamos a tener participación. Está claro que jugar de inicio siempre te ayuda, sobre todo a la hora de coger confianza, pero tienes que seguir trabajando para, tanto si te toca de inicio como ser suplente, lo importante es estar lo mejor preparado posible para ayudar al equipo que es lo importante. Con Miguel tengo una muy buena relación y un día jugará uno y otro día otro, en función de lo que decida el míster, pero la competencia también es buena”.

Hablaba también de los objetivos del equipo, que está en la zona media y con la igualdad que presenta la categoría no se sabe muy bien si mirar para abajo o hacerlo para arriba: “Lo más importante es tener tranquilidad, porque estamos en una categoría que es muy igualada y que si ganas dos partidos puedes mirar hacia arriba, pero si pierdes dos ya vuelves estar en la zona de abajo. Por eso tengo claro que lo único importante es mirar cada semana el partido que te toque, porque si te pones a pensar en otras cosas pierdes energía y no vale para mucho. El objetivo primordial para nosotros es conseguir cuanto antes la salvación y luego si las cosas van bien ya podremos buscar otros objetivos, pero desde la cautela y teniendo los pies en el suelo”.

El equipo, que tiene dos días de descanso, volverá el miércoles a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante el Cacereño, en el que vuelven Adri Guerrero y Álvaro Yuste tras cumplir sanción.