Enric Mas refrenda su liderato en La Vuelta

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) ha conquistado este domingo la victoria en la novena etapa de La Vuelta, de 187 kilómetros entre la localidad alicantina de Villajoyosa y el Alto de Aitana, una exhibición con ataque final que le permite refrendar su maillot rojo de líder de la carrera, que se enfundó el sábado con la retirada del esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).

En una salvaje jornada con 5.200 metros de desnivel, el mallorquín respondió a la presión para afianzar su liderato en la general, todo tras saltar en los últimos kilómetros del grupo de favoritos e imponerse en el esprint final al británico Oscar Onley (Netcompany INEOS). En Aitana, el balear se convirtió en superestrella.

De esta manera, amplía la renta sobre sus perseguidores y maneja 1:18 sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y 1:39 sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Con el pelotón todavía conmocionado por la retirada del líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), víctima el sábado de una caída a 33 kilómetros de meta que le ocasionó una fractura en la clavícula y otra cervical, un grupo de seis corredores, formado por Pavel Sivakov (UAE Emirates XRG), Fabian Weiss (Tudor), Alexey Lutsenko (NSN Cycling), Andreas Kron (Uno-X Mobility), Alessandro Romele (XDS Astana) y Alastair Mackellar (EF Education-EasyPost), se destacó después de solo 12 kilómetros de etapa y ascendió junto el primer puerto del día, Tárbena, con más de un minuto de renta.

En pleno ascenso, Weiss perdió el contacto con cabeza de carrera y fue engullido por el pelotón, mientras Kron lideraba la fuga y coronaba primero. En el falso llano posterior al puerto de segunda categoría, el grupo de escapados aumentaba hasta las 15 unidades, con una doce de corredores en persecución. En el puerto de El Miserat, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) era el primero en coronar y se situaba al frente de la clasificación de la montaña.

El tercer escollo del día, el puerto de Tollos, dejaba al pelotón, liderado por el Movistar Team, a 4:23, y Buitrago seguía sumando puntos, igual que en Tudons, de segunda categoría. Fue a 56 kilómetros de meta cuando se comenzó a agitar el avispero en la fuga.

El italiano Alessandro Romele saltó del grupo de cabeza, con el suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling) y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) persiguiéndole; a ellos se unieron poco después el español Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5) y el galo Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG), que consiguieron dejar atrás a los dos primeros perseguidores.

A pesar de todo, Romele logró llegar a la cima de Benifallim en solitario, pero a 41 kilómetros de meta fue alcanzado por ambos. El trío de cabeza, a falta de 30 kilómetros, manejaba 43 segundos sobre el resto de la fuga, y el pelotón, con el Decathlon al frente, caía hasta 5:20.

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A 22 para la llegada, quedaba solo por delante el ascenso al Alto de Aitana, con un desnivel medio del 5,8%. Sus exigentes rampas hicieron claudicar pronto a Romele, y Sivakov y Camprubí se quedaban solos. Eso sí, por detrás el pelotón se encargaba de recortar dos minutos la desventaja y amenazaba el duelo entre el dúo.

La renta se reducía a pasos agigantados, y Sivakov decidió atacar cuando restaban 10,5 kilómetros por delante. A siete kilómetros, solo un minuto separaba al francés del grupo del líder, del que tiró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM). Los favoritos se movían, y entre ellos saltó Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) aprovechando un momento de indecisión del resto.

Mas reaccionó y se lanzó a por el ecuatoriano. Sivakov sufría, y a 4,5 kilómetros acabó su aventura, atrapado por Carapaz, Mas, Buitrago, Gall, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS). Gall volvió a la carga en busca de la victoria de etapa, más abierta que nunca después de que el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y sus compañeros de persecución alcanzasen a los favoritos.

A falta de tres kilómetros, Mas atacó con Onley y Roglic a su rueda. Otro cambio de ritmo del balear a 1,8 kilómetros del final descartó al esloveno de la lucha, y todo se decidió al esprint, donde Mas culminó una espectacular actuación en el Alto de Aitana.

Jornada de descanso

Los corredores viven este lunes, 31 de agosto, su primera jornada de descanso en la ronda española antes de afrontar la segunda semana de carrera. El martes, afrontarán la décima etapa, de 184,7 kilómetros entre las localidades albaceteñas de Alcaraz y Elche de la Sierra, una jornada sinuosa con opciones de fuga.