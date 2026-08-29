Pogacar abandona La Vuelta tras sufrir una caída en la octava etapa

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) sufrió una fuerte caída este sábado en la octava etapa de La Vuelta a España, a 33 kilómetros de meta, por la cual no pudo continuar, dolorido en el hombro izquierdo, abandono del líder y favorito.

El cinco veces campeón del Tour de Francia, tras su victoria hace poco más de un mes, marchaba con el maillot rojo de La Vuelta desde el primer día, la contrarreloj de Mónaco. El martes, en Andorra, dio ya un buen golpe a la general para mandar con casi cuatro minutos por delante del español del Movistar Team, Enric Mas, mientras que volvió a ganar la sexta etapa en Castellón.

Sin embargo, la máquina eslovena no se libró del infortunio en forma de caída este sábado, cuando el pelotón, ya agrupado, enfilaba el puerto de Barx. Pogacar se fue contra otros corredores, a falta de conocer su explicación de lo sucedido y, pese a que varios ciclistas cayeron, solo el esloveno se quedó en el suelo incapaz de ponerse en pie. El de UAE Team Emirates-XRG fue atendido y trató de reanudar la marcha pero lo descartó por completo.

Sobre todo con una gran herida en el hombro izquierdo, Pogacar, que volvía a La Vuelta siete años después en busca de la grande que le faltaba en su palmarés, tuvo que abandonar la ronda española subido en una ambulancia.