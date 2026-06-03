Enrique Riquelme promete fichar a Haaland y Rodri si gana las elecciones del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha prometido el fichaje de Erling Braut Haaland y Rodri Hernández si consigue imponerse en las elecciones del próximo 8 de junio.

Durante una entrevista en el programa El Hormiguero, Riquelme aseguró que hará "todo lo posible" para incorporar al centrocampista español y garantizó la llegada del delantero noruego, actualmente ambos en el Manchester City.

Además, defendió que el club debe seguir siendo propiedad exclusiva de sus socios y afirmó haber firmado una garantía notarial personal. Según explicó, si incumple alguna de sus promesas electorales, asumiría el coste de las cuotas de los cerca de 100.000 socios durante la próxima temporada.

Respecto a Rodri, destacó que ocupa una posición que considera prioritaria para reforzar la plantilla y afirmó que mantendría conversaciones con el Manchester City para negociar su incorporación. En el caso de Haaland, señaló que la situación sería diferente debido a las condiciones contractuales del jugador y a su supuesto interés por vestir la camiseta blanca.

Riquelme también valoró el posible regreso de José Mourinho al banquillo madridista, anunciado por la candidatura de Florentino Pérez. Aunque reconoció su trayectoria y experiencia, aseguró que su proyecto deportivo apuesta por un perfil distinto de entrenador.

El empresario criticó además la gestión electoral de la actual directiva, denunciando que su candidatura no ha tenido la misma visibilidad entre los socios y reclamando una mayor democracia interna en el club.

Por último, defendió un modelo basado en la profesionalización de la estructura deportiva, con mayor peso para el director deportivo, el entrenador y los capitanes, y planteó someter a referéndum cualquier decisión relacionada con un posible patrocinio del nombre del estadio Estadio Santiago Bernabéu.