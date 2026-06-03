Florentino Pérez anuncia el fichaje de José Mourinho como entrenador del Real Madrid si gana las elecciones
ELECCIONES
Florentino Pérez confirmó la incorporación de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid durante la campaña para las elecciones presidenciales del club.
El candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, sorprendió este miércoles al anunciar la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador del conjunto blanco.
El anuncio se realizó a través de un vídeo difundido en la red social X por la candidatura de Pérez, bajo el lema "MOUcha historia por hacer". En la grabación, tras un mensaje promocional, aparece el técnico portugués vistiendo una camiseta del Real Madrid y pronunciando un escueto "sí", confirmando así su regreso al banquillo madridista.
Mourinho ya dirigió al club entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones.
El anuncio se produjo en plena campaña electoral para los comicios del próximo 8 de junio y coincidió con una intervención pública del otro candidato a la presidencia, Enrique Riquelme, que participaba en El Hrmiguero donde tenía previsto presentar su propio proyecto deportivo.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid entre 2000 y 2006 y nuevamente desde 2009, busca ahora la reelección apoyándose en una de las figuras más mediáticas de la historia reciente del club.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DEL CAMPO
Vídeos | El césped de Riazor sufre daños tras la invasión de los aficionados por el ascenso del Dépor
INNUMERABLES DAÑOS MATERIALES
Más de 700 detenidos, 200 heridos y un muerto en las celebraciones en París por la Champions del PSG
Lo último