Florentino Pérez anuncia el fichaje de José Mourinho como entrenador del Real Madrid si gana las elecciones

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, sorprendió este miércoles al anunciar la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador del conjunto blanco.

El anuncio se realizó a través de un vídeo difundido en la red social X por la candidatura de Pérez, bajo el lema "MOUcha historia por hacer". En la grabación, tras un mensaje promocional, aparece el técnico portugués vistiendo una camiseta del Real Madrid y pronunciando un escueto "sí", confirmando así su regreso al banquillo madridista.

Mourinho ya dirigió al club entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones.

El anuncio se produjo en plena campaña electoral para los comicios del próximo 8 de junio y coincidió con una intervención pública del otro candidato a la presidencia, Enrique Riquelme, que participaba en El Hrmiguero donde tenía previsto presentar su propio proyecto deportivo.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid entre 2000 y 2006 y nuevamente desde 2009, busca ahora la reelección apoyándose en una de las figuras más mediáticas de la historia reciente del club.