España busca la segunda estrella

La selección española buscará esta noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia en una apasionante final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argentina, la irreductible defensora del título liderada por el eterno capitán, Lionel Messi.

España ya está en el cielo y quiere coger la estrella para bordarla en su pecho junto a la histórica e inolvidable de hace 16 años en el Soccer City de Johannesburgo (Sudáfrica). Ahora, busca el final perfecto a un sueño que arrancó de verdad hace dos veranos, con ese gol de Mikel Oyarzabal ante Inglaterra para darle en la alemana Múnich su cuarto título continental, pero del que una histórica tricampeona mundial querrá despertarle aferrada con uñas y dientes a su trono.

Porque a la “Albiceleste” y a Messi les costó una vida volver a saborear la gloria en la Copa del Mundo. Fueron 36 años de sinsabores y, a pesar de haber encontrado a otra figura como el de Rosario, siempre comparado con el mito Diego Armando Maradona, hasta que lideró a los suyos a la victoria hace cuatro años en Catar. Entonces, quizá ya sin el peso de esa mochila, dejó caer sus dudas sobre estar con 39 años en esta Copa del Mundo.

Pero el destino le tenía aún reservada una historia mundialista más. El “10” se fue a la MLS, ganó otra Copa América y se cuidó para llegar a su sexto Mundial, donde ha vuelto a brillar para darse la opción de disputar una nueva gran final y hacerlo, además, ante la selección del país donde labró gran parte de su leyenda y que está liderada por un joven de 19 años señalado a ser su heredero en el Barcelona.

España no se achantará como le pasó a los “Three Lions” ni tampoco le cederá metros a una Argentina que probablemente prefiera esperar para apretar, robar y sorprender con un Messi que sabe bien cómo y cuándo ser protagonista, pero al que los españoles, con Marc Cucurella por su zona más habitual, no le dejarán tampoco tantos metros ni espacio como hicieron los ingleses.

Luis de la Fuente parece tener claro el once para esta batalla final y que sería el mismo que en cuartos y semifinales, con Fabián Ruiz junto a un inconmensurable Rodri Hernández, capitán y líder de la Roja, y con Álex Baena como extremo izquierdo en lugar de un jugador más de banda como Nico Williams. Lionel Scaloni tampoco parece tener muchas dudas, pero no sorprendería que devolviese la titularidad a Rodrigo de Paul en detrimento de Giuliano Simeone, titular ante Inglaterra. Julián Álvarez y Lautaro Martínez pugnan por ser la punta de lanza.

Entrenamiento en el gimnasio

La previa de la final estuvo marcada por las adversas condiciones climatológicas, ya que la selección vio suspendido su entrenamiento en las instalaciones del Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey, “siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos”. El combinado nacional se ejercitó en el gimnasio, donde realizó ejercicios de fuerza.