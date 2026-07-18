Del "Waka Waka" de Shakira al "Superestrella" de Aitana: las canciones que hacen soñar a España con el Mundial

Cada gran éxito de la selección española ha tenido su propia banda sonora. Si el Mundial de Sudáfrica 2010 quedó ligado para siempre al 'Waka Waka' de Shakira, la España que disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a Argentina llega acompañada de una nueva generación de canciones que reflejan el cambio de época dentro y fuera del campo.

Hace dieciséis años, el gol de Andrés Iniesta quedó grabado en la memoria colectiva al ritmo del himno oficial de aquel campeonato. "Waka Waka (This Time for Africa)" trascendió el fútbol para convertirse en una de las canciones más reconocibles de la historia de los Mundiales, junto a "La Copa de la Vida" de Ricky Martin, que marcó Francia 1998, o 'Un'estate italiana', el inolvidable himno de Italia 1990.

Desde entonces, cada Copa del Mundo ha buscado su propia identidad musical. "We Are One" (Brasil 2014), "Live It Up" (Rusia 2018), "Hayya Hayya" (Catar 2022) y "Dai Dai", interpretada nuevamente por Shakira para el Mundial de 2026, forman parte de esa tradición que une fútbol y música.

Pero, más allá de los himnos oficiales de la FIFA, cada generación de futbolistas ha construido también su propia playlist. La selección que conquistó la Eurocopa de 2024 convirtió la celebración por las calles de Madrid en un escaparate de los gustos musicales del vestuario. Luis de la Fuente sorprendió cantando "Vuela alto", de Julio Iglesias; Dani Carvajal eligió "Como si fueras a morir mañana", de Leiva; Dani Olmo celebró con "Como Camarón", de Estopa; Pedri se decantó por el remix de "Pedro", mientras que Cucurella hizo sonar "Malbec", de Duki. También hubo espacio para Julio Iglesias, Luis Miguel, Myke Towers, Quevedo o João Lucas & Marcelo, reflejando la diversidad musical de un grupo que acabó levantando el título continental.

Los jugadores de la selección española celebrando la victoria de la Eurocopa 2024. | Europa Press

Ese legado continúa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Durante el torneo, la organización ha convertido "Superestrella", de Aitana, en una de las canciones asociadas a las victorias de España, mientras que 'Despechá', de Rosalía, y 'La Graciosa', de Quevedo y Elvis Crespo, también han sonado tras los goles de la Roja. En las redes sociales de los propios futbolistas tampoco han faltado referencias a Bad Bunny, Dani Fernández, Extremoduro o Leiva, reflejando una selección que mezcla generaciones, estilos y artistas.

Como ocurre cada cuatro años, el resultado del domingo también decidirá qué canción quedará para siempre unida al recuerdo de este Mundial. Si España conquista el título, "Superestrella" puede convertirse en el nuevo himno sentimental de una generación que busca repetir la gloria alcanzada en Sudáfrica hace dieciséis años.