España cumple en Praga (0-2)

España se ha impuesto a la República Checa (0-2) en el epet Arena de Praga, en la jornada cinco de la Liga de Naciones, un triunfo que en el que un tanto desde los once metros de Álex Baena y otro de Pubill en los instantes finales fueron suficientes para que el combinado nacional sumara su duodécima victoria consecutiva y le valga el empate el domingo ante Inglaterra en el Metropolitano para certificar el primer puesto del Grupo 3.

Como ocurriera en el partido de ida en el Carlos Tartiere de Oviedo, Chequia vendería cara su derrota. Un triunfo trabajado de España que encarriló con un gol desde el punto de penalti de Álex Baena en el minuto 39 de partido. En el segundo tiempo, la vigente campeona del mundo y Europa sufriría para mantener el resultado, antes de que en el 70 Ladislav Krejci dejara a su equipo con un jugador menos. Y con los checos volcados, Marc Pubill doblaría la ventaja en el descuento.

Luis de la Fuente resolvió las dudas que había con respecto al once con las entradas de Zubimendi, Yeremy Pino y Ferran en lugar de los ausentes Rodrigo Hernández, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Además, Fermín ocupaba la mediapunta, Pedro Porro regresaba al lateral derecho y Huijsen acompañaba a Cubarsí en el eje de la zaga. Y el inicio de partido de España sería convincente.

España monopolizó el balón durante el primer cuarto de hora, aunque sin ratificarlo en opciones de gol. Y el primer remate no llegaría hasta el minuto 19, cuando Cucurella se hizo con un balón suelto dentro del área checa, pero el remate del lateral, con la diestra, salió desviado. Unos minutos antes de que Huijsen, con un cabezazo, hiciera intervenir por primera vez a Kovar.

Y cuando República Checa parecía que había conseguido quitarse el acoso español de encima, Ambros cometería un error infantil. El checo controlaría con el codo un balón en su propio área, y después de que el VAR aconsejara verlo a Dabanovic, el montenegrino pitó penalti. Una pena máxima que no desaprovecharía Álex Baena para adelantar a España.

El gol dio alas a la campeona del mundo, y en una grandísima acción combinada en la que prácticamente todos los jugadores de campo participaron, Fabián estrellaría el balón en la cruceta. La “Roja” se marcharía al descanso por delante en el marcador pero con una renta mínima.

A los dos minutos de la segunda mitad lo que llegaría sería el segundo de España. Unai Simón puso un balón largo para Yeremy Pino a la espalda de la defensa checa, y el canario definió perfecto cruzando su remate sobre la salida del portero checo. Pero tras varios minutos de revisión, el VAR anularía el tanto por fuera de juego.

Y en la siguiente jugada de ataque del partido, un saque de banda apunto estaría de suponer el empate para los checos, pero el remate final de David Zima se marchó por encima del larguero. Sería la primera de las dos opciones claras que tendrían antes de que se cumpliera el 10 de la segunda mitad, ya que unos minutos después un disparo de Provod, desviado por Porro, saliera rozando el palo de la meta española. Arreón local al que respondería De la Fuente dando entrada a Mikel Merino y Roberto Fernández en lugar de Ferran Torres y Yeremy Pino.

Y como en Oviedo, Chequia se quedaría con un jugador menos a 20 minutos del final tras una falta de Krejci sobre Roberto siendo el último defensor. La expulsión asentó a España en campo checo y Baena, por partida doble, estaría cerca de anotar el segundo. En el último minuto, un remate raso de Pubill, que había entrado por Porro, significó el 0-2 final.