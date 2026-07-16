España, a llegar al séptimo cielo

La selección española masculina de fútbol se clasificó para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras ganar 0-2 a Francia y ganarse así el derecho a pelear por su séptimo gran trofeo de una cita internacional de selecciones, en lo que será su undécimo partido por un título.

La sensacional victoria en el AT&T de Dallas (Estados Unidos) dio el billete a los de Luis de la Fuente para la pelea por su segunda estrella el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, 16 años después de coronarse en Sudáfrica por primera vez ante los Países Bajos. Ahora, España tendrá la oportunidad de engordar su palmarés, donde sobresalen sus cuatro títulos continentales logrados en 1964, 2008, 2012 y 2024. Además, también cuenta con el título de la Liga de Naciones de 2023, conquistado en los penaltis ante Croacia.

La del domingo será la undécima final de una gran competición para la Roja, que hasta el momento solo ha perdido cuatro de las diez anteriores: la Eurocopa de 1984 ante Francia, las Ligas de Naciones de 2021 ante Francia y de 2025 ante Portugal, y la Copa Confederaciones de 2013 ante Brasil. Será, además, la cuarta final que dispute el seleccionador nacional Luis de la Fuente desde su llegada al cargo en diciembre de 2022.

Colectivo

“Este equipo mejora su versión de un partido a otro. El margen de mejora es infinito y lo demuestran cada partido. Esto no es casualidad. Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo y superación, y no viene gratis. Ahora mismo estamos en un momento fantástico. Los jugadores están con un subidón, en lo futbolístico y en lo físico”, destacó Luis de la Fuente tras dejar a Francia en la cuneta. Una de las claves ha sido el trabajo defensivo. España solo ha encajado un gol, ante Bélgica, y lo ha hecho concediendo muy pocas ocasiones a sus rivales.

“Llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todos, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, te ayudan a ser mejor futbolista. A lo mejor había un poco de runrún por el nivel de la defensa y la portería, pero creo que hemos callado muchas bocas”, señaló Pau Cubarsí, uno de los más elogiados en la zaga española.

Cubarsí relató “gritos al máximo de celebración, alegría y euforia” en el vestuario. “Estamos en una final del Mundial y vamos a ir a por todas”, remarcó. “Es un sueño cumplido y estoy muy orgulloso tanto por mí como por mi familia, que puede estar acompañándome cada día. Estamos en una final, es una cosa única y la verdad que todo esto se lo debo a ellos porque me han ayudado desde siempre para que esté aquí”, subrayó.

La Roja sabe que culminar la hazaña está a un partido de distancia. Una final mundialista histórica que se ha ganado disputar por méritos propios.

El pase a la final fue visto en abierto por 13 millones de personas

El triunfo de la selección española contra Francia (2-0) en las semifinales del Mundial fue visto por 13.176.000 telespectadores de media, un 73,8 por ciento de la cuota de pantalla, por La 1 y Teledeporte, según informó el ente público.

Pendientes de las molestias de Lamine Yamal y Pedro Porro

La preocupación en España la protagonizan Lamine Yamal y Pedro Porro, ambos con molestias. El atacante salió cojeando ante Francia y el lateral con lo que apunta a pequeña sobrecarga muscular, aunque ninguno debería peligrar para la final.