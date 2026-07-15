Inglaterra y Argentina, una rivalidad histórica en busca de acompañar a España en la final del Mundial 2026

Los futbolista ingleses Jude Bellingham y Harry Kane (izquierda) celebran el pase a la semifinal del Mundial 2026; y el capitán de la selección de Argentina, Leo Messi.

Las selecciones de Inglaterra y Argentina se medirán este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo cargado de historia, rivalidad y emoción, con un billete para la final en juego.

El enfrentamiento revive una de las mayores rivalidades del fútbol mundial, marcada por episodios históricos como el Mundial de 1966, la Guerra de las Malvinas y el inolvidable duelo de México 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó la célebre "Mano de Dios" y el considerado "Gol del Siglo".

Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. Inglaterra suma tres victorias, Argentina una y un empate que acabó con clasificación albiceleste en los penaltis durante Francia 1998.

Los ingleses llegan tras superar a México y Noruega, apoyados en el gran momento de Jude Bellingham, autor de seis goles en el torneo y principal referencia ofensiva del equipo de Thomas Tuchel. Inglaterra busca alcanzar una final mundialista por primera vez desde el título conquistado en 1966.

Por su parte, Argentina aspira a disputar su tercera final en las últimas cuatro ediciones del Mundial. Aunque ha sufrido más de lo esperado en las eliminatorias, la vigente campeona mantiene una racha de 12 partidos mundialistas sin perder desde su derrota ante Arabia Saudí en Qatar 2022.

Con Leo Messi, autor de ocho goles en el torneo, liderando a la Albiceleste, y con Julián Álvarez reforzado tras su decisivo tanto ante Suiza, los de Lionel Scaloni intentarán mantener su pleno histórico en semifinales mundialistas.

El choque enfrentará a dos selecciones con estilos diferentes pero con un mismo objetivo: dar un paso más hacia el título y escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que trasciende el fútbol.