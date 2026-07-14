España quiere que sea su fiesta contra Francia en el Mundial

La selección española masculina de fútbol buscará alcanzar la segunda final de su historia en un Mundial, un reto que le exige batir una vez más a Francia, rival que se ha mostrado como el más fuerte y sólido desde el inicio del campeonato y que tendrá ganas de revancha tras los últimos reveses contra la Roja. España vuelve a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Dieciséis años después de bordar su única estrella en Sudáfrica, ahora quiere seguir soñando con una segunda tras superar con tanta solvencia como agonía sus últimos obstáculos, ninguno, seguramente, del tamaño del que le espera en el césped del AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos).

La campeona de Europa continúa firme en este Mundial y, tras un inicio que generó dudas, ha terminado por confirmar que era una de las candidatas a levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Su fútbol no está siendo tan efervescente como se esperaba, pero sí destaca por su fiabilidad y una fe que le ha permitido tumbar a Portugal y Bélgica con un gol en los compases finales, ambos con la firma de un Mikel Merino salvador desde el banquillo.

Fortalezas

Y esa solidez, competitividad y fiabilidad, reforzada por una racha de 37 partidos oficiales sin perder, será más necesaria que nunca para contrarrestar a una Francia que ha firmado un gran Mundial, apoyada en un temible cuarteto ofensivo liderado por la dupla Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autores entre ambos de 13 goles (8 y 5). Será una exigente prueba para una España que solo ha encajado un gol en el torneo y que llegó a enlazar 650 minutos con Unai Simón sin recibir tantos.

La actual subcampeona del mundo parte con un ligero favoritismo por las prestaciones e imagen ofrecidas en su camino hacia sus terceras semifinales mundialistas consecutivas, aunque España llega reforzada tras imponerse en los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones: las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones 2025 (5-4). Ahora, en un día muy especial para Francia, el 14 de julio, su Fiesta Nacional, la Roja quiere volver a convertirse en su pesadilla.

Para lograrlo, la campeona del mundo de 2010 necesitará mostrar su mejor versión, un fútbol que todavía no ha aparecido del todo en esta Copa del Mundo pese a la evidente mejoría de jugadores clave como Rodri Hernández, que ha recuperado su mejor nivel y se ha convertido en el dueño del centro del campo, o Lamine Yamal, con más chispa, aunque todavía sin desplegar todo su desborde habitual.

El extremo, que cumplió 19 años en la víspera del encuentro, buscará regalarse ese gran partido que muchos esperan en el torneo. Se enfrentará a un rival al que ya ha castigado en sus dos últimos duelos, con tres goles, y al que desafió sin complejos tras la victoria ante Bélgica. Los focos estarán puestos sobre él en un escenario de máxima repercusión, compartiendo protagonismo con figuras como Mbappé, Dembélé, Michael Olise o el joven Désiré Doué, todos ellos a un gran nivel durante el campeonato.

Ese perfil de futbolistas permite a Francia plantear un partido en el que podría ceder más la iniciativa a la campeona de Europa para buscar el daño al espacio con la velocidad de sus atacantes. Olise, además, ha abandonado su posición habitual en la banda para actuar con mayor libertad por la mediapunta, desde donde conecta con facilidad con Mbappé, una zona a la que la defensa española deberá prestar especial atención. El delantero del Real Madrid pondrá a prueba el gran rendimiento de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, mientras que Marc Cucurella tendrá que vigilar a Dembélé y Pedro Porro medirse con Doué.